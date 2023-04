Risparmia spazio sul tuo SSD, è lo spazio che ti servirà per Street Fighter 6

Street Fighter 6 è proprio dietro l’angolo e Capcom ha confermato la quantità di spazio su disco necessaria per godersi l’ultimo capitolo della popolare saga di combattimento. Titolo È tra i mesi più attesi di giugno 2023 E i suoi sviluppatori non interrompono i loro sforzi promozionali, soprattutto per non ripetere gli errori verificatisi con il batch precedente.

In questo mese di aprile Avremo una presentazione di 30 minuti ospitata da Lil Wayne Con così tante informazioni in anticipo su cosa sia un gioco, ma forse ancora più importante sapere quando è possibile pre-scaricare il titolo e quanto spazio è necessario, c’è una risposta per questo.

Un modo per contenere l’ansia da Street Fighter 6

Imposta file #SF6Vetrina Per uno sguardo finale ampliato a Street Fighter 6 con oltre 30 minuti di notizie e annunci importanti. 🎤 Ospitato da Lil Wayne (@dipendente)

📅 Data – 20 aprile

🕒 Ora – 15:00 ora del Pacifico

📺 guarda – https://t.co/U3uN0wAScQ pic.twitter.com/P4rWqMsUwu -Combattente di strada 12 aprile 2023

secondo La pagina ufficiale dell’Xbox StoreStreet Fighter 6 occuperà circa 50 GB del tuo disco rigido, mentre Steam stima poco più di 60 GB. Questi valori corrispondono a quelli di altri titoli Capcom che utilizzano il RE Engine. Chi ha giocato alla versione beta del titolo ricorderà che erano necessari 42GB, quindi siamo più o meno nello stesso frame.

Per quanto riguarda la data di pre-download, dalla versione Playstation si evince che il titolo sarà disponibile dal 31, pagina vapore Menziona il 1 giugno, quindi la versione Xbox non sarà al di fuori di questi parametri.