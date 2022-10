Risto Mejide si alza per abbracciare il giovane ucraino che lo porta a “Got Talent” | Cinema e televisione

Angelina È una giovane donna che, a soli quindici anni, è dovuta fuggire dal suo paese, l’Ucraina, e vivere altrove. Inoltre, deve ringraziarlo perché gli ha salvato la vita, qualcosa che non tutti i bambini che si sono visti in mezzo alla strada avevano visto. Attacco russo in Ucraina. Ora vive a Benavente ed è venuto lì passione cantare.

Non è venuto da solo. Era accompagnata da sua madre e Sol Macalusogiornalista Mediaset che si trovava in Ucraina quando è scoppiata la guerra e ci ha raccontato cosa stava succedendo dal punto di vista umanitario.

“Avendo visto con i miei occhi l’orrore della guerra e come i sogni e il futuro di un Paese si siano ridotti in cenere a causa della barbarie, oggi Sono venuto ad accompagnare una ragazza ucraina che è riuscita a fuggire dalla guerraHa detto come introduzione.

Non appena ha terminato la sua esibizione e prima degli applausi del pubblico, Angelina è crollata e ha iniziato a piangere. Sua madre venne ad accompagnarla e Resto Megidi È salito sul palco per ringraziarlo e abbracciarlo.

Valutazione della giuria

Barbarie e assurdità hanno distrutto molte cose, ma lei non può farlo con talento. Nessun esercito, nessun vessillo, nessun limite può talentodisse Risto al suo ritorno a casa.

“Angelina, è stato un piacere ascoltarti. Mi hai trasmesso molte cose con cui dovevi convivere. E congratulazioni per la tua bella voce”, ha apprezzato Paola Echevarria.

“Hai una voce così angelica, e dai tanta dolcezza, tanta tenerezza e tanta pace, che è così bello ascoltarti”, ha aggiunto. Adornare.

“Sono un grande ammiratore della forza che mostra la tua gente, e anche della forza che mostri qui oggi. Porti un bellissimo messaggio e una grande canzone e ti sei esibito in Hai talento in SpagnaTondo, finito Danny Martinez Prima che Angelina ricevesse quattro sì dalla giuria.

È la seconda ragazza ucraina ad essere soggetta al programma in questa edizione. Ricordiamo che Edurne le diede un pass d’oro all’altro.