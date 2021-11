Ritardare Halo Infinite per un anno è stato “molto, molto difficile”, ma sono soddisfatti

aura infinita È uno dei videogiochi più importanti dell’ultimo decennio in Xbox Game Studios in generale e 343 industrie specialmente. Il lancio era programmato per novembre 2020, in coincidenza con il lancio di Xbox Series X | Sul mercato, lo studio ha preso la decisione di ritardare il ritorno del gioco di un anno intero. Capo Mastro. attualmente, Alle porte del lancio globale della tua campagna, il direttore creativo dell’azienda aveva invertito questo in una conversazione con IGN.

Pressione, bisogno di leadership, capacità di prendere decisioni: non è stato facile

La situazione era estrema lì luglio 2020. Il primo video di gameplay di Halo Infinite mostrato su Xbox Games Showcase non è riuscito a impressionare i fan a causa delle sue prestazioni tecniche e dei problemi per più tempo. Già ad agosto era stata annunciata la decisione: Halo Infinite rimandato al 2021. È passato più di un anno da allora, la modalità multiplayer conta già centinaia di migliaia di persone e gli obiettivi sono di farne un titolo in costante sviluppo; benché Modalità cooperativa Campagna e Forgia Continueranno a implorare almeno mezzo anno.





“[Tuvimos] C’è molta pressione per andare avanti”, dice Staten. “Penso che sia Davvero un bell’esempio di leadership Xbox Facendo la cosa giusta per i nostri tifosi e giocatori, anche se li ferisce, anche se ci sono dei costi. È stata una decisione al 100% incentrata sulla priorità dei giocatori, e sono così orgoglioso dello studio e di Xbox per aver preso questa decisione”, ha detto senza scrupoli, riconoscendo che è stato un anno intero di attesa.molto difficile“.

Questa frase, spesso ripetuta da Phil Spencer per mettere i giocatori “in mezzo”, è qualcosa a cui hanno dato priorità in questa occasione, dando più peso alla qualità finale del prodotto; Nonostante il fatto che questo abbia richiesto un altro anno di sviluppo, e quindi abbia richiesto anche dei costi.

Halo Infinite è già sparito; Il suo sviluppo è stato completato. L’8 dicembre, la modalità campagna verrà lanciata su Xbox Series, Xbox One, PC Windows 10 e Xbox Game Pass per console e PC.

fonte | IGN