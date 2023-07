Twisted Metal presenta in anteprima il suo primo trailer esteso prima della sua premiere alla fine di questo mese

È stato un anno significativo per gli adattamenti dei videogiochi a serie o film e oltre Produzioni PlayStation Hanno raccolto il successo della serie L’ultimo di noi Con HBO, ci dà il suo prossimo suggerimento: Serie di eventi dal vivo Metallo contorto .

Dopo primo teaser Questo ci ha mostrato Anthony Mackie come protagonista e Scena che è stato rivelato durante Gioco del festival estivoLuiper una serie di Metallo contorto Il primo trailer esteso ci dà uno sguardo più approfondito alla sua storia.

Sopravvivi all’apocalisse con stile

Vent’anni dopo il crollo della società, Quelle poche città rimaste sono isolate per proteggersi dalla terra senza legge piena di selvaggi che vagano su veicoli armati. Sui denti In questo scenario, un estraneo accetta un’opportunità che potrebbe cambiargli la vita se compie uno speciale atto di nascita sopravvivendo a tutti i tipi di pericoli.

Questa la sinossi ufficiale della serie:

Twisted Metal è una serie televisiva live-action di mezz’ora basata sulla classica serie PlayStation, una commedia d’azione ad alta intensità basata su uno spettacolo originale di Rhett Reese e Paul Wernick, scritto da Michael Jonathan Smith. La storia parla di un estraneo loquace che ha la possibilità di una vita migliore, ma solo se riesce a consegnare con successo un pacco misterioso attraverso una terra desolata post-apocalittica. Con l’aiuto di un audace ladro d’auto armato di ascia, affronterà brutali ladri alla guida di veicoli da demolizione e altri pericoli sulla strada aperta, tra cui un pagliaccio squilibrato alla guida di un camioncino dei gelati fin troppo familiare.

Quando esce la serie Twisted Metal?

Catena metallica intrecciata Apre il 27 luglio attraverso la piattaforma Peacock negli Stati Uniti. Non è ancora confermato su quale piattaforma verrà trasmesso in altre regioni come l’America Latina.