Rain World introduce un nuovo contenuto scaricabile, The Watcher, con il suo primo teaser

Akupara Games e lo sviluppatore VIDEOCULT hanno annunciato Nuovi contenuti scaricabili Per la tua memoria Mondo della pioggia Con nome osservatorePer il quale non è stata ancora annunciata una data precisa. Vi mostriamo il primo Teatrino Questo DLC per il gioco è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Mondo della pioggia: l'osservatore è un'espansione che risponde a una domanda: quando il mondo si spezzerà sotto i tuoi piedi e crollerà, manterrai tutto ciò che hai sempre conosciuto? O viaggerai verso l'ignoto? Ciò che ci aspetta in questo DLC sarà completamente nuovo.

“Creature sconosciute si nascondonoSi arrampicano, si tuffano e pescano. Le nuove razze strappano, strappano, scavano e si nascondono. Ridefinire predatori e prede. In mezzo a tutto questo, un gatto solitario e smarrito fa tutto ciò che è in suo potere per sopravvivere alle devastazioni di un mondo distorto, come descrive lo studio.

Sebbene Rain World inizialmente abbia ricevuto recensioni “misti”, nel tempo alcuni aspetti sono stati aggiornati per smussare gli spigoli. Nel 2023 è stato presentato in anteprima Mondo della pioggia: precipitazioniche è il contenuto che ha introdotto nuovi tipi di LumacheQualunque Cambia il gameplay a seconda del tipo di creaturaoltre a nuove aree, modalità e un'opzione cooperativa per rendere la sopravvivenza più accessibile.