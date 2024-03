La CEDH non ha ancora trovato un luogo dove aprire un ufficio nella regione orientale notizie di tijuana | Notizie dal Messico

Tijuana BC.- fino ad ora Commissione statale per i diritti umani (CEDH) non è riuscita a trovare uno spazio in affitto in cui installare un ufficio Lato est Da Tijuana.

Abbiamo faticato a trovare una posizione nella parte est della città. “Non si tratta solo di impossessarsi di un posto come questo perché è nascosto, si tratta di trovare un luogo che sia visibile alle persone.”

Lo ha annunciato il presidente della CEDH, Jorge Alfaro Ochoa Ordoño.

Ha detto che si è unito alla ricerca di uno spazio del genere e venerdì scorso ne ha notato uno vicino al 2000 Boulevard che potrebbe funzionare.

Un periodo di due mesi

Egli spera che l'ufficio possa essere installato al massimo entro due mesi, cosa che ritiene assolutamente necessaria.

“Dobbiamo essere vicini ai cittadini ed è difficile per loro spostarsi dalla zona est della città al centro geografico di Tijuana. È anche importante ricordare che il prossimo passo sarà provare a stabilire un ufficio nella zona ovest della città in modo che copra l’area di Santa Fe”, ha detto.

Per quanto riguarda il programma che mira a Comunità indigene e afromessicane Lo stato della Bassa California ha già obiettivi trimestrali e un programma operativo annuale da raggiungere.

Senza manager

Tuttavia, non hanno nominato una persona responsabile che prenda le redini del programma, ma hanno annunciato che sarà una persona indigena a guidarlo e sperano di avere un nome entro il secondo trimestre del 2024.

Ha aggiunto: “La mia etica e il mio impegno non mi permettono di nominare qualcuno che non sia di origine indigena”.

Secondo il comitato, chi 49 milioni 583mila 639 pesos Il bilancio di quest'anno assegnerà 401.000 pesos al programma delle comunità locali.

Mentre per affittare l'ufficio Lato estSi aspetta un reddito mensile di 12.000 pesos, più 5.000 pesos per i servizi.