“Sei un idiota.” Il boss di Baldur's Gate 3 critica tutte le società di videogiochi che hanno licenziato sviluppatori veterani – Baldur's Gate 3

Larian Studios ha cessato di esistere Ottimo studio Il che ha reso ottimi titoli come i giochi Divinity Original Sin L'azienda più rispettata L'anno scorso grazie a Baldur's Gate 3. Non stiamo parlando di uno studio di videogiochi aziendale, in cui il CEO dell'azienda prendeva decisioni dando priorità ai sentimenti della sua squadra e lasciandosi alle spalle Dungeons and Dragons in modo che i suoi dipendenti potessero sentirsi a proprio agio.

Intervistato da Swain Finke Mezzo Eurogamer Discute di molti argomenti, incluso il prossimo grande gioco di ruolo. Tuttavia, è stato affermato Licenziamenti Non capisce come l'azienda possa licenziare uno sviluppatore veterano. “Vedo che le aziende, come con gli attuali licenziamenti, sono così Quando sento chi verrà licenziato, dico: Cosa?! Questo non ha alcun senso'. “Perché quella persona è un faro di conoscenza all'interno di quell'azienda”, spiega il capo di Baldur's Gate 3.

Il direttore di Larian Studios continua la sua critica nei confronti di coloro che prendono la decisione di espellere, poiché la loro ignoranza è qualcosa che li danneggia a lungo termine: “È ciò che mostra quella disconnessione di cui ti parlavo, perché so cosa – Quello Ricerca in Excela destra, e la persona che prende la decisione utilizzando questo file Excel Non capisce cosa ha appena perso. Costerà loro molto, a lungo termine, ma non se ne sono ancora resi conto. Ma gli costerà molto”, dice (trad Radar di gioco).

I creatori di Baldur's Gate 3 stanno assumendo alcuni sviluppatori licenziati

Il regista di Baldur's Gate 3 ha ben chiaro il grosso problema dell'industria dei videogiochi, ovvero l'”avidità” di chi approva i licenziamenti. Tuttavia, Finke afferma che stanno assumendo alcuni sviluppatori licenziati e vogliono evidenziare il ruolo dell'artista tecnico. “Ti faccio un esempio, ho sentito che hanno sparato Un gruppo di artisti artistici. Te lo dico, sono uno sviluppatore. Se licenzi il tuo artista, sei un idiota. Perché determina l'intero flusso di lavoro, il costo delle tue risorse, ecc. Possono identificare molte cose mentre conoscono i tuoi giochi, soprattutto se sono i più esperti Non ha alcun senso. Comunque, Li assumiamo Per venire a lavorare con noi.”

