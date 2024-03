Questo è Espai Nu, un nuovo concept che comprende un bar, uno spazio creativo e un mercato di arredamento che ha aperto nell'Eixample

Barcellona accoglie nuove aperture quasi ogni giorno e sempre più negozi offrono progetti innovativi che vanno oltre il concetto di negozio tradizionale. La nuova sede di Bobo Choses, oltre ad essere un negozio di abbigliamento, comprende anche un'area artistica interattiva; Il fiore all'occhiello di Kleta comprende un'officina per la riparazione di biciclette con una caffetteria completa. E ora alla lista si aggiunge anche Espai Nu, uno spazio dinamico che ha appena aperto i battenti nell'Eixample.

Foto: Victoria Gill/EspayNo

Espai Nu che si trova a N. 96 Brook Street, comprende un bar, un mercato, un'area workshop e La Peixera, uno spazio creativo con un'identità collaborativa. Il posto comprende diverse specialità come Gastronomia, decorazione, creatività e apprendimento Nello stesso spazio interconnesso per “far emergere il talento imperfetto”, come spiegano i suoi ideatori.

Le quattro regioni offrono servizi diversi: sbarra È uno spettacolo gastronomico nello spazio. mercato Offre a tutti una selezione di decorazioni diverse e oggetti di design esclusivi che hanno come protagonista principale lo sviluppo artigianale; officine È un campo dedicato allo scambio di idee, competenze e talenti con altri per nutrire le loro capacità educative. E La biixerauno spazio creativo progettato per dare libero sfogo all'intuizione.

Foto: Victoria Gill/EspayNo

L'istituzione è aperta al pubblico Dal martedì al sabato dalle 8:30 alle 23:30. I laboratori inizieranno il 6 aprile con lo “Yoga Club”. L'attività includerà Sessione di yoga 10:30 con brunch, musica, trattamenti estetici e altro ancora. Il prossimo laboratorio si terrà il 13 aprile e sarà rivolto ai più piccoli, ma potranno partecipare anche i genitori e godersi un buon caffè o vino. Per prenotare un posto puoi farlo Attraverso questo modulo.