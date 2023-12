Calendario NASA 2024: così potrai scaricare il formato gratuito con le migliori immagini dello spazio

Scopri di più sul calendario 2024 della NASA Credito: Ciencia.nasa.gov

IL Il Centro nazionale per l’aeronautica e l’amministrazione spaziale (NASA, la sua abbreviazione in inglese), ha celebrato che il 2023 è stato un anno molto importante per l’industria spaziale, quindi hanno deciso di celebrare questo anniversario lanciando una sonda Calendario 2024È pieno di immagini ad alta risoluzione su molti degli eventi e delle missioni più importanti intraprese da questa agenzia spaziale.

È una formula in cui è possibile osservare i risultati raggiunti da questa agenzia, ma allo stesso tempo è un modo per tutti gli amanti dello spazio di immergersi e conoscere meglio Ricerche e scoperte il più recente.

È importante notare che secondo la NASA l’anno 2024 sarà sufficiente Attività astronomicaPerché sarà testimone di un’eclissi solare totale all’inizio di aprile, e sarà visibile principalmente in… Messico, Stati Uniti e Canada.

Ci sarà molta attività astronomica l’anno prossimo Credito: Ciencia.nasa.gov

Oltre alla grande eclissi, ci saranno altri eventi di questo tipo che gli appassionati di astronomia non vorranno perdersi, quindi se sei un appassionato dello spazio e di tutti i segreti che nasconde, condivideremo con te di seguito tutti i dettagli in modo che puoi scaricare il calendario NASA 2024.

Sono molte le missioni e le scoperte guidate dalla NASA, nelle quali hanno fatto grandi scoperte e hanno potuto condividere informazioni sullo spazio ancora sconosciute.

Ciò che si può trovare in questo formato sono due delle sue funzioni più importanti, come Nizar e BessChe mira a condurre un’analisi dettagliata degli strati che compongono l’ambiente del pianeta Terra.

Tra le altre missioni incluse ci sono CLPS, che mira a sfruttare le ultime tecnologie per esplorare la Luna, oltre alla missione condotta per cercare informazioni che potrebbero rivelare la presenza di vita sul pianeta Giove, nel mezzo. Dalla missione Clipper Europa.

Ciò include la missione effettuata per cercare la vita su Giove

Si possono trovare splendide viste della galassia a spirale Messi74È molto simile alla Via Lattea, che dista circa 32 milioni di anni luce da noi ed è conosciuta come la Galassia Girandola, ed è relativamente buia, il che rende difficile vederla attraverso un telescopio.

In questo calendario vengono determinati i giorni in cui, ad esempio, si verificherà un importante evento astronomico Fasi lunari In che giorno accadrà.

Al centro di questo calendario c’è una sezione intitolata “Flotta scientifica: missioni operative e future” in cui viene descritta ciascuna delle missioni intraprese dall’agenzia spaziale e vengono illustrate le parti dello spazio che sono state esplorate. Ad esempio, lo è Seoul è stata ampiamente esplorata Alcuni dei compiti principali eseguiti prima di questa stella sono: IMAP, GOLD, PUNCH, AIM, PARKER SOLAR PROBE e STEREO.

Sono incluse le missioni effettuate dalla NASA Credito: Ciencia.nasa.gov

Scaricare questo formato è molto semplice, poiché è sufficiente accedere al sito ufficiale di NASA in spagnoloquindi dovresti scorrere verso il basso fino a trovare la sezione chiamata “NASA Science” e fare clic sull’opzione “Leggi di più”.

È molto semplice scaricare il calendario NASA 2024 Credito: Ciencia.nasa.gov

Una volta arrivato alla finestra successiva, dovresti eseguire la stessa procedura, scorrere verso il basso fino a dove si legge: “Introduzione al calendario scientifico della NASA 2024” e fare clic sulla legenda che dice “Opzioni di download”.

Infine appariranno le opzioni di download, che sono due opzioni; La prima è se intendi stampare il calendario in modo che il formato abbia la definizione migliore, mentre la seconda è scaricarlo e portarlo sul tuo cellulare o qualche dispositivo.