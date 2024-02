“Non possono più accettare bambini…

Le strutture dell'Associazione per l'autismo di Ceuta sono diventate molto piccole a causa della lista d'attesa che non smette di crescere. Questa è la conclusione a cui è giunto il gruppo parlamentare del Partito Socialista dei Lavoratori a Ceuta, che ha visitato l'impianto per conoscere in prima persona il lavoro svolto dal gruppo e le esigenze dell'entità.

“L'associazione ha bisogno di più spazio per poter continuare a svolgere il suo prezioso lavoro e far fronte alla crescente lista d'attesa”, ha affermato Juan Gutierrez. Il segretario generale del Partito Socialista dei Lavoratori di Ceuta e portavoce del gruppo parlamentare lo spiega così: “Attualmente, con 20 lavoratori, si prendono cura di 135 ragazzi e ragazze, ma non possono prendersi cura di ciò che è necessario per più di 30 ragazzi e ragazze in lista d'attesa.” Non possono assumere più lavoratori o accettare più ragazzi o ragazze perché non c'è posto.”

Per questo i socialisti invitano il governo Vivas ad “ascoltare” questa associazione, “il cui impegno e il cui lavoro non fanno che giovare alla nostra società”, e a fornire loro un nuovo spazio per sviluppare il loro lavoro o ampliare quello che stanno attualmente utilizzando a livello nazionale. Piazza Rafael Gilbert.

Le alternative ci sono, poiché la città, come hanno affermato, “ha così tanti edifici ed edifici vuoti, senza andare oltre, che nello stesso isolato che occupano ora ci sono case occupate irregolarmente mentre il governo guarda dall’altra parte”.

Gutiérrez e il suo team sono andati oltre, evidenziando il “motore di creazione di posti di lavoro” rappresentato dal lavoro svolto da associazioni come Otismo Ceuta, nel qual caso “hanno bisogno di più personale per soddisfare la crescente domanda”. “Il numero di bambini con disturbi dello spettro autistico (ASD) sta aumentando drammaticamente. Hanno bisogno di logopedisti o terapisti occupazionali, ma non importa se ricevono più sussidi se non hanno spazio per continuare a crescere”, hanno osservato.

Attualmente, la prevalenza dei disturbi dello spettro autistico è di circa 1 su 100 nati. Attualmente non esiste una cura per il disturbo dello spettro autistico, ma esistono prove scientifiche che la diagnosi precoce e le cure specializzate e intensive migliorano significativamente lo sviluppo e la qualità della vita, sia della persona che ne soffre che della sua famiglia.

“Ecco perché il lavoro di associazioni come l'Associazione Ceuta è così importante e non possiamo compromettere il nostro sostegno al loro lavoro”, ha detto Gutierrez.

Centro diurno

I socialisti hanno colto l'occasione per aggiornare il governo Vivas sostenendo la proposta dell'SWP di creare un centro diurno che riunisca tutti i servizi e le associazioni che lavorano in questo senso.

“È necessario ascoltare coloro che conoscono veramente questi ragazzi e ragazze e che si prendono davvero cura di loro, e per questo motivo abbiamo proposto dal PSOE di creare un centro diurno a Ceuta, un’infrastruttura essenziale per aiutare queste famiglie e che il governo del PP è impegnato a rendere questo una realtà”, ha insistito il ministro.

Lo scopo di questo centro diurno è quello di fornire alle famiglie e ai loro bambini uno spazio adatto alle loro esigenze dove vengono fornite cure precoci, formazione di base e laboratori.

