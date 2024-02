Secondo quanto riferito, Sony sta pianificando di rilasciare una versione più potente per il lancio di GTA 6

Siamo alla fine del primo trimestre dell'anno e le novità legate al settore dei videogiochi non si fermano e si vocifera che… Sony prevede di lanciare PlayStation 5 Pro entro la metà di quest'annoe sarà pronto per il debutto di uno dei sequel più attesi di questo decennio, “GTA 6”.

Ciò è avvenuto attraverso una relazione di CNBCSerkan Toto, CEO della società di consulenza di giochi Katan Games, conferma che questo lancio “Darà impulso all’intero settore dei videogiochi“:

“Sembra esserci un ampio consenso nel settore dei giochi sul fatto che Sony si stia preparando a lanciare PS5 Pro nella seconda metà del 2024.”

“E Sony vorrà assicurarsi di avere un ottimo hardware pronto quando GTA VI arriverà nel 2025, una versione che darà una spinta all'intero settore dei giochi.”

Dopo che Sony ha rilasciato un'altra riprogettazione”Integrato“Da PlayStation 5, non è irragionevole pensare che presto arriverà una versione più potente della stessa generazione. Questo si comincia a vedere su PlayStation 4 e Xbox One, poiché entrambe avevano versioni con aumenti nei livelli di specifiche tecniche, che ha permesso loro di eseguire Delivered non solo con un FPS migliore, ma anche con una risoluzione più elevata.

Lo ricordiamo Sono passati tre anni tra PlayStation 4 e PlayStation 4 ProPertanto, non è irragionevole ritenere che siamo di fronte ad un possibile lancio di “Versione migliorataPer PlayStation 5 dalla sua uscita nel 2020.

È probabile che l'azienda giapponese applichi questa strategia anche quest'anno, soprattutto perché le sue vendite non sono state quelle previste, il che ha provocato un calo del mercato azionario in termini di azioni della società.

Esatto, secondo le previsioni finanziarie di Sony, La società prevede di vendere circa 25 milioni di unità di PlayStation 5 Prima della fine dell'attuale periodo finanziario, che terminerà a marzo 2025. Tuttavia, finora hanno venduto solo circa 21 milioni di console.

Anche se non è noto se ciò porterà benefici alle statistiche della società giapponese, secondo George Jegiashvili, analista principale senior di Omdia, conferma che questo Potere “Aiuta“Per la console attuale ridurre il suo prezzo attuale.

“Quindi uno scenario in cui Sony lancia una PS5 Pro ma vede ancora le vendite di hardware diminuire anno dopo anno è davvero una possibilità.”

“Al momento, Sony non ha commentato la questione, quindi dovremo aspettare e vedere se l'arrivo della console di nuova generazione PlayStation 5 diventerà realtà quest'anno. Ciò è particolarmente importante dato che i franchise non sono stati lanciati quest'anno.” anno.”Importante“.