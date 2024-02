Trucchi per scrivere più velocemente su qualsiasi iPhone

L'iPhone è dotato di lati integrati che migliorano la scrittura dei messaggi in varie applicazioni – (informazioni sull'immagine)

Nell'era della tecnologia e della comunicazione istantanea, l'efficienza e la velocità di digitazione sui dispositivi mobili sono diventate un'abilità quasi indispensabile.

Gli utenti iPhone, in particolare, hanno scoperto nuovi trucchi che rendono più veloce l'utilizzo della tastiera sui dispositivi iOS.

Queste funzionalità descritte di seguito sono disponibili da anni, ma molti potrebbero non averlo notato. Tuttavia, la conoscenza di questi metodi facilita notevolmente l’interazione tra il fattore umano e la tecnologia.

Uno dei trucchi più importanti che gli utenti hanno scoperto Digitare i numeri in modo più rapido ed efficiente. La tecnica consiste nel tenere premuto il tasto “123” e poi far scorrere il dito sul numero desiderato senza doverlo sollevare dalla tastiera.

Ciò fa sì che il numero selezionato venga inserito nel testo e ritorni automaticamente alla tastiera alfabetica, eliminando la necessità di passare frequentemente dalla tastiera numerica a quella alfabetica, un processo che, sebbene breve, può interrompere il flusso continuo di digitazione.

Una forma di questa tecnica utilizza due dita, Uno è tenere premuto il tasto “123” e l'altro è selezionare i numeri, migliorando il tempo di digitazione.

Le scoperte non si limitano alla scrittura di numeri. Gli utenti hanno trovato altre preziose funzionalità che semplificano le attività quotidiane. Per esempio, Trasforma la tua tastiera in un trackpad semplicemente premendo un'area qualsiasi di essa.

Questo trucco ti consente di spostare il cursore in modo preciso e rapido sul testo, facilitando notevolmente il processo di modifica e correzione.

Inoltre, delle funzioni menzionate, tastiera iOS Nasconde altre possibilità, che sono:

La possibilità di digitare il logo Apple utilizzando la combinazione di tasti.

Inserisci caratteri speciali premendo a lungo determinati tasti.

Possibilità di utilizzare la dettatura vocale contemporaneamente alla scrittura a mano.

Queste funzioni mirano ad arricchire l'esperienza dell'utente, offrendo metodi semplificati e soluzioni pratiche a compiti che altrimenti potrebbero essere considerati monotoni o noiosi.

Tra le funzioni importanti che Siri può svolgere c'è Non in linea in linea C'è la possibilità di impostare promemoria e avvisi, consentendo agli utenti di organizzare facilmente la propria pianificazione quotidiana utilizzando semplici comandi verbali come “Ricordami di chiamare Juan alle 15:00”.

Inoltre, Siri offre la possibilità di aprire le app archiviate sul dispositivo utilizzando solo la tua voce. Questo accesso rapido alle app semplifica l'interazione degli utenti con il dispositivo mentre sono in movimento, semplicemente dicendo “Apri (nome app)”.

Un'altra funzione utile per gli amanti della musica è il controllo della riproduzione musicale. Siri può riprodurre brani, album o playlist specifici memorizzati localmente sul dispositivoUtilizzando comandi come: “Riproduci playlist di allenamento”.

Per le attività di comunicazione di base, Siri può effettuare chiamate e inviare classici messaggi di testo ai contatti memorizzatifacilitando la connessione diretta senza dover navigare manualmente nel dispositivo.

Allo stesso modo, Siri può Visualizza le informazioni personali salvate sul dispositivo, come eventi del calendario o dettagli di contatto, consentendo agli utenti di rimanere organizzati e al passo con i propri impegni e relazioni senza fare affidamento su una connessione Internet.

È importante notare che affinché le funzionalità di Siri siano disponibili offline, gli utenti devono assicurarsi che l'opzione corrispondente sia attivata nelle impostazioni del proprio dispositivo, che richiede una versione aggiornata di iOS.