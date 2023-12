Bloom Fresh dà inizio all’era della coltivazione naturale della frutta

di Kenneth Avery, amministratore delegato, Fiorisci fresco™

Bloom Fresh™ (Prospera), un colosso nel campo dell’ibridazione di frutta, è nato in autunno dopo che AMFRESH Group, EQT Future Fund e Paine Schwartz Partners hanno completato l’acquisizione di International Fruit Genetics (IFG) e l’hanno fusa con Special New Fruit Licensing (SNFL Group).

Grazie all’enorme fiducia di SNFL e IFG, BLOOM è diventata l’azienda leader a livello mondiale nell’innovazione della frutta, utilizzando pratiche agricole naturali e non OGM (organismi geneticamente modificati) per un futuro più sostenibile sia per i coltivatori che per i consumatori di tutto il mondo.

In qualità di CEO di BLOOM, con profonde radici nel settore agricolo dal 1990, sono onorato di guidare un team di leader ed esperti del settore con decenni di esperienza nella produzione. Uniamo i punti di forza di due pool genetici di livello mondiale per promuovere il progresso sostenibile nel settore dei prodotti.

Questo sforzo risponde a una domanda fondamentale che mi ha sempre motivato: come possiamo continuare a nutrire una popolazione in crescita offrendo loro prodotti sostenibili, deliziosi, nutrienti e di alta qualità?

Bloom impiega alcuni dei genetisti e scienziati più innovativi e talentuosi di tutto il mondo. Insieme, i nostri esperti si impegnano a farlo Coltivazione dell’uva e delle ciliegie più deliziose, salutari e rispettose dell’ambiente in 24 paesi. Per realizzare la nostra visione aziendale, affrontiamo i nostri obiettivi con una mentalità non convenzionale.

Ci impegniamo a raggiungere l’eccellenza genetica e a facilitare la collaborazione con i nostri produttori e rivenditori. Ciò significa fornire soluzioni lungimiranti che migliorano il tuo successo, compreso l’uso di tecnologie all’avanguardia. Formiamo i nostri licenziatari a coltivare uva da tavola e ciliegie in modo sostenibile, producendo ogni volta frutta di alta qualità, indipendentemente da dove venga coltivata nel mondo.

Cosa distingue Bloom Fresh?

Unire due potenze globali per lo sviluppo della frutta

La fusione di due leader del settore che hanno accumulato decenni di ricerca per produrre uva da tavola unica rappresenta la prima di questo genere nel settore.

IFG è stata fondata nel 2000 dal genetista e orticoltore Dr. David Cain, che ha creato l’iconica uva da tavola Cotton Candy™, simbolo globale dell’innovazione della frutta.

Questa varietà ha sorpreso milioni di persone con il suo sapore unico, alzando il livello dei sapori dell’uva da tavola oltre ciò che i consumatori si aspettavano. È stata la prima varietà di uva da tavola nella categoria delle novità dal sapore elevato ad arrivare sul mercato e ha cambiato il modo in cui i consumatori vedevano l’uva da tavola.

Inoltre, SNFL ha dedicato 20 anni allo sviluppo della prossima generazione di varietà di uva da tavola sane per servire al meglio il successo di coltivatori, rivenditori e consumatori di tutto il mondo, allineando l’innovazione con le tendenze del mercato.

SNFL ha lanciato il programma di selezione Grape Genesis nel 2015 con l’obiettivo di sfruttare l’eredità del selezionatore Tim Sheehan per fornire all’industria globale altamente dinamica dell’uva varietà migliori e più orientate al consumatore.

SNFL è stato pioniere nell’aumentare il contenuto di antiossidanti per migliorare i benefici per la salute dell’uva ed è stato importante nel fornire tolleranza e resistenza naturali alle malattie, con conseguente riduzione significativa dell’uso di pesticidi.

Bloom si concentra sull’innovazione e sulla sostenibilità dello sviluppo naturale dei frutti

BLOOM dispone di laboratori e centri di selezione di livello mondiale a Murcia, in Spagna, e di un nuovo laboratorio costruito a McFarland, in California, presso Fruitworks, che aprirà nell’autunno del 2024, oltre a kit di test in tutto il mondo.

Stiamo lavorando per creare nuove entusiasmanti varietà resistenti alle malattie e con alti livelli di antiossidanti. BLOOM rivoluziona l’agricoltura attraverso una ricerca all’avanguardia per sviluppare prodotti che soddisfino le esigenze degli agricoltori.

Ad esempio, il nostro team globale esegue test antivirus internamente utilizzando strumenti molecolari, aiutando a identificare quali piante sono infette da virus e a rimuovere il virus quando necessario. Inoltre, i nostri scienziati conducono ricerche come la chimica degli aromi per determinare con maggiore precisione quali condizioni di crescita porteranno a sapori, patologie vegetali e fisiologia migliori.

Il nostro obiettivo quotidiano è creare varietà che utilizzino meno sostanze chimiche, abbiano un sapore superiore e possano essere coltivate in climi diversi in tutto il mondo. La possibilità di coltivare frutta vicino a casa si traduce in una riduzione dell’impronta di carbonio dei prodotti, che rappresenta una parte importante dei nostri sforzi di sostenibilità.

Programmare le ciliegie con un basso fabbisogno di freddo

Negli ultimi anni, il Programma Cherry™ L’operazione BLOOM ha avuto un boom, consentendo ai coltivatori di raccogliere le ciliegie con meno “ore fredde” necessarie durante l’inverno.

il programma Bassa freddezza Presenta molti vantaggi, dalla produzione di ciliegie più uniformi e di qualità costante all’offerta di varietà rustiche meno sensibili ai danni del sole o della pioggia e con eccellenti risultati di conservazione post-raccolta, il che significa che queste ciliegie rimangono fresche anche durante lunghi periodi di trasporto e stoccaggio.

Il nostro obiettivo è fornire una fornitura di ciliegie fresche per tutto l’anno utilizzando questa nuova tecnologia e ricerca, garantendo che i consumatori possano godere dei benefici e della gioia delle ciliegie per 52 settimane.

L’impegno di Bloom per aumentare il consumo di frutta

La domanda che poniamo a Bloom è: “Come possiamo aumentare il consumo di frutta nel mondo?” La domanda di uva da tavola è in crescita, ma la sfida più grande è fornire ai consumatori di tutto il mondo frutti costanti e di alta qualità 52 settimane all’anno. Come accennato in precedenza, la nostra genetica ci consente di coltivare varietà in più regioni, colmando le lacune del mercato e creando una fornitura più costante di uva da tavola e ciliegie di alta qualità.

Usiamo non solo la nostra genetica, ma anche le nostre forti relazioni nel mercato e nello spazio di vendita al dettaglio per capire cosa vogliono i consumatori e come servirlo al meglio. La nostra priorità è il successo dei nostri partner e fornire un’esperienza culinaria straordinaria ai clienti.

Sono orgoglioso di far parte di BLOOM FRESH™, un’azienda fermamente impegnata nell’innovazione, nella sostenibilità e nel gusto ineguagliabile, che segna una nuova era nell’agricoltura.

Creare un futuro più sano e più delizioso.