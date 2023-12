La NASA ha trovato un albero di Natale

Come riportato da FayerWayer Media, una pentola In una dichiarazione sul suo sito web si afferma che l’immagine mostra la forma di un albero cosmico con il bagliore della luce stellare. Lo spiegano in dettaglio NGC2264 Si tratta in realtà di un gruppo di stelle giovani, di età compresa tra uno e cinque milioni di anni, all’interno della nostra galassia, la Via Lattea.

A quanti anni luce si trova questo ammasso stellare dalla Terra?

Situato a ca 2.500 anni luce dalla Terra. Le stelle in NGC 2264 sono più piccole e più massicce del Sole, alcune contengono meno di un decimo della massa della nostra stella massiccia e altre contengono circa sette masse solari.

“Le giovani stelle, come quelle di NGC 2264, sono volatili e soffrono di forti brillamenti di raggi X e altri tipi di variazioni che si osservano in diversi tipi di luce”, spiega lo studio. una pentola In una recente dichiarazione.