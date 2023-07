Le animazioni della NASA che devi vedere | Cablato

Progetto di ricerca sull’Universo primordiale Evoluzione cosmica Scienza del rilascio anticipato (CEERS) utilizzando le capacità del James Webb Space Telescope mostra finalmente i suoi risultati. Mesi di osservazione delle galassie più lontane dell’universo visibile sono stati utilizzati per creare una visualizzazione breve ma impressionante che riassume un viaggio attraverso cinquemila galassie 3D nel passato.

Il video corrisponde a un file Estensione Groth Strip, una piccola regione del cielo situata nel mezzo delle costellazioni dell’Orsa Maggiore e del Boote. La linea contiene 100.000 galassie identificate, ma la visualizzazione creata dallo Space Telescope Science Institute ne prende solo il 5% come riferimento.

Man mano che l’utente avanza nel video, può osservare galassie più distanti e quindi viaggiare indietro nel tempo fino a raggiungerle primi stadi dell’universo. Ricordiamo che le informazioni dall’universo primordiale sono, al momento, presenti e disponibili nella misura in cui disponiamo di strumenti di raccolta della luce sufficientemente sofisticati. La velocità della luce è limitata a 3000 km/s. Pertanto, osservare un oggetto a un anno luce di distanza significa notare com’era quell’oggetto un anno fa. Più precisamente, è l’osservazione della luce che questo oggetto ha emesso o riflesso un anno fa. Strumenti in grado di captare la luce da oggetti a migliaia di anni luce di distanza stanno letteralmente osservando come apparivano quegli oggetti migliaia di anni fa. Secondo le annotazioni della NASAOgni secondo di video equivale a 200 milioni di anni luce di distanza. Il che, quindi, equivale a “vedere altri 200 milioni di anni nel passato”.

La schermata termina con un’estensione Galassia Massey, uno dei più lontani che conosciamo. Si è formato solo 390 milioni di anni dopo l’evento di espansione globale noto come Big Bang, in un periodo di reionizzazione. Durante questa fase, considerata temporanea, la radiazione delle prime stelle (presumibilmente massicce) ha ionizzato l’idrogeno neutro, separando gli elettroni dai protoni. Questo gas ionizzato ha avvolto l’universo per renderlo l’universo colorato e luminoso che ora possiamo percepire.

CEERS è stato creato per prendere gli strumenti di James Webb e spingerli al limite. Le scoperte del progetto di ricerca vengono celebrate due volte. Da un lato si celebra l’incontro con una nuova galassia o una stella primitiva, dall’altro si sa che il telescopio spaziale più avanzato del mondo è riuscito ad andare oltre il limite fissato anni fa.

Sonificazione: un altro metodo essere visto e la comprensione dell’universo Come rendere le immagini dello spazio accessibili a coloro che non possono vedere? Conversione di dati celesti in sovrastrutture fonemiche.

“Questo osservatorio[James Webb]ci apre questo intero periodo di tempo da studiare. Prima, non potevamo studiare le galassie come quella di Macy perché non potevamo vederle. Ora non possiamo semplicemente trovarle nelle nostre immagini.” ha affermato Rebecca Larson, ricercatrice presso il CEERS, ma possiamo anche scoprire di cosa sono fatte e se differiscono dalle galassie che vediamo nelle vicinanze”.

Il periodo di reionizzazione dell’universo rimane un mistero per la comunità scientifica. Come riportano gli stessi astronomi del CEERS, per indagare su come si sono evolute le galassie durante i primi anni dell’universo, mancano immagini di corpi celesti situati a centinaia di milioni di anni luce di distanza. Ottenere questo tipo di informazioni sarebbe stato impossibile per il telescopio Hubble lanciato in orbita nel 1990, ma non per James Webb con al suo interno 30 anni di comprovate conquiste scientifiche.

Lo stesso progetto ha recentemente scoperto il buco nero supermassiccio più attivo nel tempo. CEERS 1019 si trova nella galassia con lo stesso nome e gli scienziati hanno determinato che esisteva solo 570 milioni di anni dopo il Big Bang.