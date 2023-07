In che modo Brother migliora la sostenibilità del tuo spazio di lavoro

La preoccupazione globale per il cambiamento climatico, l’aumento dei prezzi dell’energia e la crescente scarsità di risorse naturali hanno messo la sostenibilità all’ordine del giorno. Centro per il discorso politico Quindi nelle aziende. Per adattarsi alle nuove normative ambientali che provengono da diverse organizzazioni, per migliorare la propria efficienza energetica o come parte integrante delle politiche ESG (Environmental, Social and Governance), le aziende oggi più che mai comprendono la necessità di adottare approcci sostenibili nelle loro operazioni e strategie aziendali…

In questo senso, la tecnologia è diventata un alleato essenziale per le aziende che vogliono rafforzare le proprie politiche di sostenibilità. Ad esempio, attraverso l’uso di sensori intelligenti, alcune aziende hanno iniziato a monitorare e ottimizzare il consumo di energia, acqua e altre risorse, consentendo loro di ridurre il proprio impatto ambientale e migliorare l’efficienza operativa. Lo sviluppo di soluzioni per le energie rinnovabili ha consentito alle aziende di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e ridurre le emissioni di gas serra, e ci sono sempre più soluzioni che consentono una migliore trasparenza e tracciabilità nelle catene di approvvigionamento.

Ma allo stesso tempo, ci sono anche sempre più organizzazioni che apprezzano gli standard di sostenibilità quando acquistano apparecchiature IT, come computer portatili o stampanti. Pertanto, molti manager stimano che tali apparecchiature soddisfino gli standard di efficienza, che siano state costruite con materiali e componenti riutilizzabili o che abbiano programmi specifici per il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettroniche obsolete.

Stampa a basso impatto ambientale

Una delle aziende che è orgogliosa di essere cL’impegno per la sostenibilità è Brother. EIn questo senso, l’azienda sottolinea però che la sostenibilità non è un obiettivo da raggiungere Processo di miglioramento continuo in cui produttori e aziende si impegnano a ridurre il proprio impatto ambientale.

In questo campo, la multinazionale giapponese assicura che tutti i suoi prodotti e soluzioni sono progettati tenendo conto della sostenibilità fin dall’inizio e in ogni fase della catena del valore. Pertanto, affermano in Brother che i loro prodotti sono “durevoli, efficienti e resistenti, incorporando un design sostenibile durante tutto il processo di produzione. Inoltre, il nostro processo di recupero, riciclaggio e rigenerazione delle cartucce leader del settore garantisce che nessun rifiuto vada in discarica. “

Oltre alla progettazione del prodotto e al successivo riciclaggio, l’azienda sottolinea come nell’uso quotidiano delle sue stampanti e MFP, la preoccupazione per la sostenibilità sia un “must do”, comprese funzionalità come la stampa fronte/retro automatica o una modalità di risparmio dell’inchiostro per evitare inutili costi. Inoltre, offrono:

modello di eco: Le stampanti possono rallentare la velocità di stampa per ridurre il consumo energetico e passare automaticamente alla modalità standby o ibernazione per risparmiare energia .

Le stampanti possono rallentare la velocità di stampa per ridurre il consumo energetico e passare automaticamente alla modalità standby o ibernazione per risparmiare energia Soluzioni di stampa gestite: Identificare e correggere i comportamenti di stampa meno sostenibili. Ad esempio, implementando apparecchiature con un consumo energetico inferiore, scegliendo materiali di consumo a lunga durata, acquistando materiali di consumo originali che includono un programma di riciclaggio o rigenerazione e così via.

Identificare e correggere i comportamenti di stampa meno sostenibili. Ad esempio, implementando apparecchiature con un consumo energetico inferiore, scegliendo materiali di consumo a lunga durata, acquistando materiali di consumo originali che includono un programma di riciclaggio o rigenerazione e così via. Correzioni standard: Evita completamente la sostituzione delle apparecchiature di stampa quando alcuni componenti hanno raggiunto la fine della loro vita utile.

D’altra parte, le multinazionali giapponesi mettono in aziende soluzioni di scansione all’avanguardia che aiutano le organizzazioni a mantenere i propri documenti in formato digitale, riducendo la necessità di conservare copie fisiche su carta e che offrono alle aziende il servizio di valutazione, ottimizzazione e implementazione per progettare il soluzione che meglio si adatta alle tue esigenze, includendo la Sostenibilità come criterio principale. Voglio sapere di più? Esplorare Qui L’impegno di Brother per un pianeta più sostenibile!

