100 Thieves ha lanciato Bank Heist, una nuova versione del gameplay di Fortnite

Marchio di eSport nordamericano, 100 ladri ha annunciato il lancio di a Una nuova modalità di gioco personalizzata in Fortnite di nome rapina in banca. Questo sarà disponibile per tutti i giocatori di Fortnite. Questa modalità consiste in un file Caso di furto di squadra Dove uno difende il bottino, mentre l’altro cerca di rubarlo.

è stato Creato dalla piattaforma UEFN (Unreal Editor for Fortnite)., una nuova funzionalità che consente ai creatori di creare le proprie modalità di gioco. Questo editor è lo stesso utilizzato per creare un file Sport Shooting Island per la settimana delle Olimpiadi di Singapore.

La società ha affermato in un comunicato che questa nuova modalità di gioco è frutto del lavoro del team interno di 100 Thieves. Pete Holly, direttore dello sviluppo di prodotti e giochi presso 100 Thievescommentando che hanno lavorato con i creatori per alcune settimane per portare Un progetto con una visione innovativa in formato competitivo e multiplayer.

Tra i creatori che hanno partecipato ai progetti ci sono Stendardi Valiant e Valkyrae, che sono stati anche aggiunti come narratori del gameplay e presenti nei materiali promozionali per Bank Heist.

Epic Games ha fornito agli sviluppatori di videogiochi non tradizionali come 100 Thieves un impressionante toolkit per costruire qualcosa di divertente in settimane, non anni. Costruire con UEFN è stata una decisione facile e gradita, dato il nostro amore per Fortnite e la nostra esperienza con Unreal Engine. John Robinson, Presidente e COO di 100 Thieves

Anche 100 ladri hanno annunciato che intendono farlo Crea più isole di gioco in Fortnite per i prossimi mesi. evoluzione a X Progettoun nuovissimo videogioco sviluppato da 100 Thieves, e continuerà separatamente.