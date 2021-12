https://mundo.sputniknews.com/20211130/rusia-y-vietnam-abogan-por-un-sistema-democracyo-de-relaciones-internacionales-mas-justo-1118826758.html

Russia e Vietnam sostengono un sistema più democratico di relazioni internazionali

Mosca (Sputnik) – Russia e Vietnam chiedono la formazione di un sistema di relazioni internazionali più democratico, secondo la dichiarazione congiunta pubblicata il 30.11.2021, Sputnik world

Inoltre, la dichiarazione ha specificato che l’interazione tra i due paesi si sta sviluppando in ambito militare e tecnico-militare, nonché in ambito di sicurezza, che contribuisce alla stabilità nella regione Asia-Pacifico, dove si trova in particolare. Saranno intensificati gli sforzi per creare un’architettura di sicurezza trasparente. In questo contesto, Russia e Vietnam chiedono il pieno ed effettivo rispetto della Dichiarazione sulla condotta delle parti nel Mar Cinese Meridionale, firmata nel novembre 2002. Con il memorandum, entrambi i paesi garantiranno la sicurezza marittima, la libertà di navigazione e la navigazione aerea, e il commercio senza ostacoli, oltre a continuare a sviluppare un’ampia cooperazione nel campo della sicurezza informatica. Mosca e Hanoi, tra l’altro, confermano la loro disponibilità ad approfondire la cooperazione nel settore dei combustibili e dell’energia, creare le condizioni per espandere il lavoro delle compagnie petrolifere e del gas nei due Paesi: allo stesso tempo, Russia e Vietnam chiedono lo sviluppo di un accordo sulla lotta contro l’uso delle tecnologie informatiche a fini criminali sotto l’egida delle Nazioni Unite Non appena possibile. Le due parti hanno inoltre concordato di creare le condizioni per la fornitura reciproca di vaccini e altri prodotti medici, nonché di rafforzare i contatti sugli scambi umanitari.

