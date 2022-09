Saluto nazista prima della partita

rigonfiamento Eintracht Francoforte Lei è molto solidale. Pertanto, non sorprende che molti fan tedeschi si siano recati in Francia per assistere alla partita contro di lei Olimpico Marsigliadi Champions League. Molti di loro non avevano un biglietto. Questo è stato uno dei motivi delle inondazioni nel velodromo, che La loro espressione più disgustosa fu il saluto nazista di alcuni tedeschi per provocare la popolazione locale, prima dell’inizio.

Non solo: ci sono stati anche razzi e fuochi d’artificio, e la polizia ha risposto. La UEFA può aprire una pratica contro il club tedesco per quanto accaduto. In ogni caso, l’ente tedesco ha rilasciato una dichiarazione in cui declina ogni responsabilità: “L’Eintracht Francoforte sostiene la tolleranza e la diversità, e prende una posizione chiara nella lotta al razzismo, all’antisemitismo e alla discriminazione. Il club è lontano dall’incidente isolato prima di una Champions League. partita, in cui qualcuno ha compiuto un gesto che è stato inteso come Un saluto a Hitler, le idee antisemite contrastano con i valori categorici e coerenti del club e delle sue radici”.

Nonostante la presenza di mille addetti alla sicurezza, gli incidenti sono già avvenuti nelle strade. Alla fine della partita ci sono state esplosioni mentre i relatori hanno chiesto la calma. Quasi 3.000 tifosi in visita sono rimasti in campo molto tempo dopo la vittoria, portando i tifosi a casa.

Nel calcio, l’Eintracht ha fatto squadre e ha vinto con un gol di Lindstrom. Rafael Santos Puri è entrato per 15 minuti e Alario al 43′ del secondo tempo. Nel frattempo, Balerdi ha iniziato all’Olympique.

I fan dell'Eintracht Francoforte durante la partita a Marsiglia.

Polizia durante gli incidenti.

Fuochi d’artificio nel gioco completo.

Torce elettriche nel gioco completo.

Polizia francese contro tifosi tedeschi.