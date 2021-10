Sam Heughan e Caitriona Balfe presentano il primo trailer della stagione 6

La sesta stagione di “straniero da casa“ Più vicino che mai. Se c’è una cosa che i fan del fantasy sanno, è prevista una prima Primo terzo del 2022 Ma ora finalmente possono vedere un file primo trailer I nuovi capitoli (che potete vedere in video sopra).

Questa recensione è stata inviata da Sam Heughan e Diana Gabaldon, che erano presenti a New York Comic Con, tenutosi presso il Jacob K. Javits Convention Center, Come hanno annunciato a sorpresa al loro pubblico. “New York!!! Quanto mi mancate tutti voi e quella grande città! Non vedo l’ora di vederti lì! “Heugan ha detto in un post su Instagram.

Ma non è tutto, ed è Caitriona BalfLauren Lyle, Sophie Skelton e Cesar Dombey Erano presenti anche loro, anche se in questo caso sono di persona. Inoltre, l’attrice che interpreta Claire Fraser è stata responsabile della pubblicazione dello scherzo sui suoi social network, così come il suo compagno: “(Ce l’ho fatta!!!…Chi lo sa, lo sa!!) Il teaser della sesta stagione è qui !!!! Sono così entusiasta che tutti voi guardiate questa stagione… così bello!!!!”.

Inoltre, l’attore che interpreta Jamie ha condiviso anche il poster ufficiale della sesta stagione di ‘Outlander’ sul suo account Instagram: “Mi viene voglia di iniziare a cantare. Quasi.”

