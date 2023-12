Chispita, il trombettista reso famoso da Pedro Suarez Vertiz e che ogni giorno andava a suonare fuori dal suo palazzo

Il trombettista Juan Inga Palomino ha conquistato l'amore di Pedro Suarez Vertiz, che lo ha reso virale con un post sui social network. (Configurazione: Infobae Perù)

Nella vita, Pedro Suarez Vertez Ha incontrato tutti i tipi di persone di talento nel settore della musica. Lui era uno di quelli Juan Eder Inga Palomino46 anni, trombettista peruviano costretto a scendere in strada durante la pandemia, per suonare il suo strumento a fiato e ricevere consigli da vicini e passanti generosi, che gli permettessero di mettere qualcosa sul tavolo di casa.

La storia di Inga Palomino, ScintillantePer gli amici risale all’ottobre del 2020, in uno dei momenti più cruciali dell’emergenza sanitaria coronavirus. Uno degli ambiti più colpiti è senza dubbio il settore tecnico. Molti musicisti peruviani sono rimasti senza lavoro, poiché non c'erano spettacoli o esibizioni a causa di infortuni, incluso questo talentuoso Trombettista.

Juan ha deciso di non restare a guardare con la sua abilità trombasono scesi in piazza Miraflores, a Lima per vincere qualcosa. L’inizio non è stato facile, poiché alcuni residenti della zona gli hanno chiesto di “tacere” e di “fermare il rumore”. Ciò non lo ha scoraggiato e ha continuato a uscire a giocare. I profitti erano piccoli, ma continuava a scommettere sul suo talento.

Un trombettista suonava fuori dall'edificio Pedro Suarez Vertez

Quasi ogni giorno Chispita arriva nella strada dove si trova il suo palazzo. Pedro Suarez Vertez (Lì è stato trovato morto la mattina di giovedì 28 dicembre), senza sapere che lì si trovava l'abitazione del cantante ormai scomparso. Hashish di sabbiauno dei suoi artisti peruviani preferiti.

“Dovevo andare a lavorare, ma prendermi cura di me stessa, perché ho il diabete. Per caso sono arrivato nel quartiere di Pedro. L'ho sempre ammirato e sono lusingato dalle sue parole. L'ho conosciuto anni fa, quando era giovane, ad un concerto. “Ho suonato in una band non così popolare”, ha detto il trombettista.

In quei giorni di ottobre 2020, Pedro è uscito dalla sua finestra quando ha sentito il rumore provenire tromba Juan ha deciso di registrare la scena meravigliosa e di condividerla sui social network, ma non prima di lasciare un messaggio premuroso, come era abituato.

Le canzoni della band Arena Hache, guidata da Pedro Suarez Vertez, hanno sfidato la tradizione e offerto una via di fuga ai giovani. (Andino)

“Non ho mai dubitato del proverbio cinese che dice: 'Ogni crisi è un'opportunità'. Ovviamente non sto parlando di persone corrotte disgustose, che hanno commesso omicidi importando test e medicinali costosi, nel mezzo di un'epidemia. Sto parlando di qualcosa che viene da Dio: il trombettista nella mia stanza. È davvero famoso. È un'attrazione Miraflores. “La gente viene e lo registra con telecamere professionali”, ha scritto Pedro.

“(…) Questo trombettista non rimase a casa ad aspettare la ricompensa, e non ricorda con rammarico nessuno che gli avesse detto che lui, come musicista, sarebbe morto di fame. Si rivolse a Dio senza rancore né depressione “, approfittando della sorte. E l'ho visto e l'ho pubblicato.”La vita appartiene ai coraggiosi(Riccardo Gibellini). Tatuatelo sul cervello, congratulazioni ancora amico trombettista! Ha concluso il suo messaggio dicendo: “Il Perù dovrebbe essere come te”.

Nel suo repertorio, Chispita includeva brani da Roccia peruvianaOltre alle composizioni di Gian Marco, José José, Juan Gabriel ed Eva Aylón. Ha iniziato a suonare con suo padre, che suonava il clarinetto. “Ho studiato per diventare insegnante, ma la musica mi affascinava”, ha detto.