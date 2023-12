Un giovane regala a sua nonna un'immagine della Vergine con il volto di Lana Del Rey – Persone – Cultura

I social network sono ancora il luogo perfetto per La maggior parte degli eventi sono spiritosi ed emotiviQuesta volta, suo nipote ha sorpreso sua nonna in un modo che ha sciolto i cuori di milioni di utenti in tutto il mondo.

(Leggi tutto: “I'm Green”: La storia della donna che ha un rapporto emozionante con un albero.)

In un fenomeno sempre più comune, gli anziani sono vittime degli scherzi astuti dei loro nipoti, e questa nonna non ha fatto eccezione.

Tramite la piattaforma TikTok, l'utente @abuelitadelanadelrey Condividi un video che abbia lasciato un segno indelebile nel web. Nel video vediamo una nonna felice quando ha ricevuto un dipinto che secondo lei rappresenta la Vergine Maria.

Ma la sorpresa sta nei dettagli, poiché al posto del volto celeste della Vergine, l'immagine mostra la famosa cantante Elizabeth Woolridge Grant, conosciuta come Lana Del Rey.

(Continua a leggere: Respingono la presunta “moda” cinese di tagliare le orecchie dei gatti per arrotondarle.)

La reazione della nonna a questo regalo insolito è stata semplicemente toccante. “Oh, guarda quanto è bella. La mia piccola mamma”, ha gridato con le lacrime agli occhi, mentre baciava una foto di Lana Del Rey, che ora ha preso il posto della Vergine Maria nel dipinto. La sua sincerità e il suo affetto per il carattere del cantante americano si riflettevano chiaramente in quel momento emozionante.

Il nipote che ha pensato a questa battuta Non poté fare a meno di sorridere alla reazione di sua nonna e le chiese dove voleva mettere il dipinto. La risposta della nonna fu ancora più toccante: “Sul mio letto. Guarda com'è bella la mia piccola mamma”, mentre si disegnava su di sé il segno della croce con rispetto e affetto.

(Ti potrebbe interessare: Sono applicabili le misure legali annunciate dal Presidente Pietro contro Marble?)

Vergine Maria incinta.

Le reazioni degli utenti di Internet



Questo divertente video è diventato virale sui social media, raccogliendo più di sei milioni di visualizzazioni e superando le 900.000 interazioni su TikTok. I netizen non hanno potuto resistere nel commentare questa sorpresa emotiva.

(Puoi vedere: Nuove funzionalità durante la conversione di video lunghi in Pantaloncini di YouTube: Schermo diviso e altro.)

Alcuni scherzavano con buon umore, mentre altri condividevano le proprie esperienze con nonni e nipoti. Tra i commenti si possono trovare frasi come: “Santa Lana Del Rey, ti sto chiedendo un fidanzato alto, bello e con i capelli lunghi.”“Ho paura che invecchierò e che i miei nipoti mi facciano questi scherzi”, “Penso che mia nonna pensasse che questo fosse un dettaglio carino per lei.”

In un mondo pieno di sfide e stress, questo video emozionante ci ricorda l'importanza di trovare la felicità nelle piccole cose e di condividere momenti speciali con i nostri cari.

(Continua a leggere: Il presidente Petro annuncia un'azione legale contro Marble: 'Devo farlo.')

La nonna che pensava che Lana Del Rey fosse la Vergine Maria ci mostra che l'amore e la devozione possono assumere forme inaspettate. L’affetto tra nonni e nipoti è davvero indissolubile.

Più notizie

– Il padre rompe il silenzio dopo che una donna ha fatto irruzione nella messa: “Eravamo sugli altipiani”.

– Fai attenzione: tipi di numeri che i criminali informatici potrebbero utilizzare per condurre truffe su WhatsApp

-Gli utenti sconosciuti ti taggano su TikTok? Vi diciamo di cosa si tratta

*Questo contenuto è stato riscritto con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, sulla base delle informazioni pubblicate da El Universal e revisionato da un giornalista ed editore.