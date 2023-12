OROSCOPI CINESI 2024: MESE PER MESE COME SI EFFETTUERA' IL DRAGN, SECONDO LUDOVICA SQUIRRU

drago dentro Torre Cinese È un simbolo di forza, nobiltà e buona fortuna. Sono considerati i nati sotto questo segno Leader carismaticipieno di energia e ha una grande capacità di farlo Raggiungere il successo.

Secondo l'astrologia orientale. 2024 È l'anno del Drago di Legno e questo segno ne sarà all'altezza Cambiamenti radicali nella vita. Inoltre, “dovranno competere contro se stessi, battere i propri record e raggiungere il tetto”, prevede l'astrologia. Ludovica Squero.

Conosciuto Come se la caverà il drago?mese dopo mese, nel 2024 e cosa devi considerare per superarlo nel migliore dei modi.

Oroscopo cinese 2024: cosa attende le persone governate dal Drago?

Ludovica Squero Ha predetto mese dopo mese come sarebbe stato l'anno 2024 del segno del Drago e ha consigliato alle persone di questo segno di “cercare di essere più gentili con se stesse”.

Gennaio

Inizia Organizza il tuo anno ed evidenzia ciò che è importanteQuello che devi risolvere è che è urgente. Dovresti iniziare a stabilire le priorità.

Febbraio

È tempo di Educazione al progettoquindi dovrai farlo Gestisci il tuo personaggioperché si sentiranno invasi.

Lui cammina

Arriverà questo mese MontuosoPer questo Prendi precauzioni e non metterti in pericolo. Non prestate né chiedete nemmeno soldi, ora non è il momento.

aprile

Aprile sarà un mese complicato perché… Molteplici obblighi sociali che verrà presentato. Ci potrebbe essere i problemi per colpa di Invidia e incomprensione.

Per le persone nate sotto il segno del Drago il 2024 sarà un anno particolarmente speciale. (Fonte: Freebeck)

Forse

Ci vorranno settimane per stare attenti. Analizza ogni passo prima di compierlo perché le persone ti guarderanno. E ti senti stressato.

Giugno

Un mese in cui si trova il drago Essere vulnerabili agli incidenti stradali. Prestare attenzione per strada. Comunque ci sarà anche questo Momenti felici.

Luglio

Questo mese puoi trovare il tempo per i tuoi obiettivi e hobby. Anche Ci sarà Opportunità A Ricevi aiutoChiedo AumentaOppure lasciati sorprendere Confessioni critiche Da amici e familiari.

agosto

Durante questo mese avrai Tempo libero E ragioni sufficienti per questo Sii calmo e felice. È possibile che arrivino pettegolezzi senza importanza.

settembre

Settembre ti porterà fortuna Al drago, quindi divertiti Incontri divertenti con nuove persone. Ne abbiamo anche l'opportunità Rinnova la tua immagine.

ottobre

Questo mese dovremo farlo Utilizza l'agenda per organizzare le attività Mettere al loro posto i pensieri ossessivi.

L’anno del Drago di Legno sarà un anno positivo e ricco di opportunità. (Fonte: Archivio)

novembre

A novembre la tua vita cambierà per sempre. Ci saranno amore, impegni e progetti meravigliosi inimmaginabili.che alla fine darà i suoi frutti.

Dicembre

Entro l’ultimo mese del 2024, il Drago potrà riconciliarsi o continuare sul posto di lavoro. Questo mese sarà perfetto per la guarigione interiore.