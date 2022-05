Samsung Galaxy S21 5G con 8GB e 128GB di memoria, a 278€ di sconto | Tecnica

In questo articolo, ComputerHoy può guadagnare una commissione sui tuoi acquisti. maggiori informazioni.

Il modo più intelligente per acquistare un cellulare premium è aspettare un anno prima che il prezzo scenda. È ora di prendere il Galaxy S21!

I migliori cellulari della gamma si avvicinano ai 1000 euro, ma se aspetti un po’ puoi acquistarli a quasi la metà del prezzo, e poiché sono così potenti continueranno a fornire le massime prestazioni per molto tempo. Presta attenzione a questa offerta: Samsung Galaxy S21 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di storage ottiene uno sconto di 278 euro. È sceso al minimo storico di 580,50 euro. Venduto e spedito gratuitamente da Amazon in 1 giorno. che esso cellulare avanzato Che nel 2022 è ancora tra le più forti sul mercato, con design e materiali premium, fotocamere e schermi premium e la garanzia di qualità di un’azienda come Samsung, che tutto offre con i suoi telefoni cellulari di riferimento.

Il nuovo flagship Samsung è in vendita ora e anche con un certo taglio di prezzo, e il suo lancio è avvenuto pochi giorni fa. Oggi è molto difficile trovare uno schermo migliore del Galaxy S21, a Display AMOLED dinamico da 6,2 pollici con risoluzione Full HD+, 120Hz con HDR10+ e sorprendente Luminosità di 1.300 nit. Al potere non molto indietro neanche, con Processore Exynos 2100Che è ancora di alto livello, accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. E se vuoi scattare foto o registrare video, lo è Teleobiettivo da 64 MPGrandangolo da 12 MP, grandangolo da 12 MP e Fotocamera frontale da 10 MP. 7 telefoni cellulari economici per utilizzare WhatsApp e molto altro



Il Connessione 5G Sarà ampiamente pubblicato nel 2022quindi se lo possiedi già nella tua zona, puoi sfruttarlo al meglio con questo cellulare. cavalcata batteria da 4000 mAhrapidamente Ricarica rapida da 25 W. Più Ricarica wireless da 15 W. Con le ultime comunicazioni: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC, GPS. Se vuoi saperne di più, non perderlo Recensione Samsung Galaxy S21 5G. Ora puoi ottenere Samsung Galaxy S21 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di Storage a 278€ di sconto. È sceso al minimo storico di 580,50 euro. Venduto e spedito gratuitamente da Amazon in 1 giorno.

