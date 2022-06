Samsung introduce la sua nuova linea di televisori Neo QLED 2022 nel mercato peruviano – Samsung Newsroom in Perù

Progettati per esperienze personalizzate, i nuovi Neo QLED introducono nuove tecnologie con caratteristiche e design all’avanguardia.

Samsung presenta ufficialmente la sua nuova linea di TV Neo QLED 8K e 4K 2022, che si concentra sulla fornitura di un’esperienza utente completa in termini di qualità dell’immagine e del suono. Con questa nuova gamma, Samsung cerca di ridefinire il ruolo della TV creando display all’avanguardia che fanno molto di più del semplice intrattenimento. I prodotti e le funzionalità introdotte quest’anno spingono il display a nuovi standard, fornendo un dispositivo centrale per il gioco, la comunicazione, il lavoro e altro ancora.

“Samsung considera prioritario continuare a innovare nelle tecnologie che aiutano a fornire un’esperienza personalizzata per ciascuno dei nostri utenti. La nuova linea Neo QLED 2022 è stata specificamente progettata per raggiungere questo obiettivo e diventare il dispositivo più importante al centro della casa”Ha commentato Santiago Portocarrero, Direttore della Divisione Audio e Video, Samsung Perù.

Nuovo QLED 8K: un’esperienza audio e video superiore

Il nuovo array Neo QLED 8K presenta il Neural Quantum Processor 8K, che contiene 20 reti neurali indipendenti alimentate dall’intelligenza artificiale. Ciascuno di essi analizza le caratteristiche del contenuto e la qualità dell’immagine per contribuire a una visualizzazione ideale. Inoltre, il nuovo processore guida un’innovazione tecnica: il True Depth Enhancer, che schiarisce lo schermo e aumenta il contrasto con lo sfondo, valorizzando il soggetto mantenendo lo sfondo grezzo. Funziona in modo simile al modo in cui gli occhi umani vedono le immagini nella vita reale, quindi l’oggetto sullo schermo risalta sullo sfondo.

Un’esperienza TV davvero coinvolgente consiste nel fondere un suono potente e preciso con colori vividi e dettagli nitidi. L’IA del processore neurale quantistico 8K analizza ciò che c’è sullo schermo in tempo reale in modo che le funzioni audio adattive possano tracciare e spostarsi tra gli altoparlanti, abbinando così accuratamente i movimenti sullo schermo.

Ad esempio, sul QN900B, il modello di punta Neo QLED 8K, tutti i suoni provengono da un sistema audio a 6.2.4 canali da 90 W, con nuovi altoparlanti del canale superiore e Dolby Atmos con Object Tracking Sound Pro. Ha anche implementato il riconoscimento vocale utilizzando il tracciamento vocale, in modo che gli effetti sonori e i suoni seguano effettivamente il movimento delle immagini sullo schermo.

Esperienze avanzate sul tuo schermo

Per garantire che la tua esperienza sia il più fluida possibile, la gamma TV 2022 è ricca di funzionalità nuove e più intelligenti e di un’interfaccia utente. In questo modo, i TV Samsung diventano il tuo principale alleato per navigare su ogni piattaforma di streaming, giocare senza ritardi, praticare sport e altro ancora. Questo grazie a Smart Hub, la nuova interfaccia utente di Samsung basata su Tizen, che porta tutti gli aspetti dell’esperienza intelligente su un’unica schermata iniziale facile da navigare.

Inoltre, la gamma 2022 include specifiche e funzionalità progettate per la migliore esperienza di gioco. Include quattro porte con supporto HDMI 2.1, Gaming (Motion Xcelerator Turbo Pro 4K 144Hz), Super Ultrawide GameView e Game Bar, rendendo il gioco più efficiente e accessibile per un’esperienza fluida e frenetica. Con queste straordinarie impostazioni e miglioramenti della qualità dell’immagine, i giochi saranno più realistici ed emozionanti che mai! E per un’esperienza di gioco completa, Samsung ha presentato ufficialmente la sua nuova gamma di altoparlanti, con tecnologie innovative che ti permetteranno di vivere al meglio ogni gioco.

Eleganza e tecnologia con la nuova linea Lifestyle 2022

Per sorprendere gli utenti integrando innovazione e design, arriva sul mercato peruviano la nuova linea Lifestyle 2022. Insieme a The Frame, The Sero e The Serif, la nuova gamma Samsung mette in mostra diverse funzionalità che rivoluzioneranno le dinamiche dei ruoli TV nella tua casa. Tutti e tre i dispositivi sono dotati di tecnologia antiriflesso, che crea l’effetto di uno schermo opaco in modo da poter godere ancora di più dei dettagli. Inoltre, questa caratteristica innovativa rende The Frame TV più simile a una cornice reale che mai.

Infine, l’esperienza migliorata è anche un’esperienza interconnessa. Per controllare facilmente altri dispositivi da un unico punto, Samsung offre l’app SmartThings. Questa funzione, integrata nei televisori Samsung, sfrutta l’ampio schermo per aiutare gli utenti a scoprire, visualizzare e controllare altri dispositivi intelligenti nelle loro case con un solo sguardo.