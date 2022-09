Samsung lancia la campagna “Unisciti a Flip Side” in America Latina – Samsung Newsroom America Latina

Oggi, 7 settembre, Samsung Electronics ha lanciato la sua nuova campagna di marketing globale “Unisciti all’altro lato” in tutta l’America Latina. In Centro America e nei Caraibi, i consumatori potranno vedere il video principale della campagna su YouTube, Instagram e Facebook. Questa iniziativa fa parte della nuova strategia per smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Flip4, in America Centrale e nei Caraibi.

Il video è progettato per evidenziare i vantaggi del telefono Flip e il video viene riprodotto in base al fatto che un numero inaspettato di oggetti di uso quotidiano ha prestazioni migliori grazie alla sua capacità di piegatura. Libri, occhiali, quaderni, sedie, ecc.: Uno smartphone è l’ultima aggiunta a questa lunga lista.

Nel video principale della campagna, facciamo un giro per seguire una ragazza che nega, e anche se ha notato che ha piegato le cose, aveva ancora l’idea che il suo vecchio telefono fosse migliore. Finalmente, alla fine del video, si è resa conto che il nuovo Samsung Galaxy Z Flip4 era il migliore per lei.

“Join the Flip side” è stato progettato da Samsung in Corea, come campagna di marketing globale. In Centro America e Caraibi, può essere visualizzato su YouTube per Samsung America Latina, Instagram: SamsungLatin e Facebook di Samsung per l’America Latina.

Il Samsung Galaxy Z Flip4 migliora le funzionalità preferite dei nostri utenti, rendendolo lo strumento definitivo per l’espressione personale. Il suo design compatto a conchiglia offre esperienze uniche che consentono agli utenti di registrare o girare video a mani libere Fotografia Scatti di gruppo completi da diverse angolazioni quando il Galaxy Z Flip4 è parzialmente piegato.

Un altro vantaggio del Galaxy Z Flip4 è che è progettato per essere veramente a mani libere e fare di più senza dover sbloccare il telefono. Effettua chiamate, rispondi ai messaggi e persino controlla altri dispositivi intelligenti come smart TV, condizionatori d’aria o illuminazione domestica, se connesso all’app Samsung SmartThings, tutto da Cover Screen.

