Samsung porta il risparmio energetico a un livello superiore, aggiungendo un risparmio del 10% oltre ai più elevati standard di efficienza

Gli elettrodomestici Samsung utilizzano funzionalità incentrate sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a creare case sostenibili con risparmi energetici che superano la valutazione più alta del settore

Samsung Electronics ha annunciato come gli elettrodomestici ecologici dell’azienda forniscano il massimo risparmio energetico in casa aggiungendo un ulteriore risparmio del 10% ai più elevati standard del settore nell’ambito del nuovo sistema europeo di etichettatura energetica.[1].

“Mentre esponiamo la nostra visione per diventare il marchio numero uno di elettrodomestici ad alta efficienza energetica, siamo entusiasti di mostrare i dispositivi Samsung e le tecnologie che lo rendono possibile”. ha affermato Hyesoon Yang, Executive Vice President e Head of Customer Experience for Digital Devices di Samsung Electronics. “Con SmartThings Energy, che estende le funzionalità degli elettrodomestici Samsung, gli utenti possono usufruire della più recente tecnologia degli elettrodomestici preservando l’ambiente domestico”.

I primi frigoriferi ad alta efficienza energetica offrono un raffreddamento avanzato e un risparmio energetico

Quando si parla di sostenibilità in casa, la cucina è l’obiettivo principale perché ospita grandi elettrodomestici costantemente in funzione. Ad esempio, la conservazione degli alimenti freschi richiede che i frigoriferi mantengano un funzionamento continuo e quindi un consumo energetico costante.

Per affrontare questo problema, i frigoriferi Samsung sono progettati per ridurre il consumo di energia e le emissioni di carbonio, migliorando al contempo la conservazione degli alimenti. I frigoriferi Samsung sono classificati al primo posto per l’efficienza energetica nella loro classe, fornendo un ulteriore risparmio del 10% in aggiunta agli attuali standard di classificazione energetica più elevati. Inoltre, SmartThings Energy con modalità di alimentazione AI aiuta a ridurre in modo intelligente il consumo di energia del frigorifero fino al 30%.[2].

La tecnologia SpaceMax™ consente un ampio spazio interno nei frigoriferi senza aggiungere grandi volumi all’esterno, cosa possibile utilizzando tecnologie avanzate di isolamento ad alto contenuto di uretano. Di conseguenza, è possibile conservare più cibo a temperature ottimali senza richiedere più energia.

Inoltre, tecnologie innovative come Twin Cooling Plus™, CoolSelect + Plus e Metallic Cooling aiutano a raffreddare rapidamente e mantenere temperature personalizzate per i tipi di alimenti.

La tecnologia Twin Cooling ottimizza e mantiene la temperatura e l’umidità del frigorifero in un intervallo estremamente stabile con fluttuazioni fino a 0,5°C. CoolSelect + Plus consente la flessibilità di scegliere tra quattro diverse opzioni all’interno degli scomparti, dal congelatore al frigorifero, il che significa che il cibo rimane nelle stesse condizioni senza sprecare energia abbassando inutilmente le temperature. Inoltre, una volta adeguatamente raffreddato, il sistema di raffreddamento metallico aiuta a mantenere l’aria all’interno più fresca più a lungo, riducendo gli sbalzi di temperatura degli alimenti e garantendo che gli alimenti rimangano freschi più a lungo risparmiando energia.

Fai il tuo bucato spendendo meno con la lavatrice numero uno ad alta efficienza energetica alimentata dall’intelligenza artificiale

Lavatrici progettate con tecnologia di intelligenza artificialeTM L’ultima tecnologia di lavaggio di Samsung offre agli utenti un’esperienza di lavaggio più rapida e potente, con un ulteriore risparmio energetico del 10% rispetto allo standard di classificazione energetica più elevato. Grazie alla modalità di alimentazione AI, le lavatrici possono ridurre il consumo di energia fino al 70%.[3]che li pone al primo posto per il risparmio energetico nella loro classe.

Oltre a un’esperienza di lavaggio sostenibile, la tecnologia SpaceMax™ offre una grande capacità di 11 kg in modo che gli utenti possano lavare più carichi di bucato, ma meno volte, riducendo i cicli complessivi di lavaggio e asciugatura a lungo termine. SmartThings Energy con modalità AI Energy[4] Ottimizza i cicli di lavaggio con tecnologie come Ecobubble™, che riduce il consumo di energia fornendo una potente pulizia con acqua fredda[5] senza bisogno di riscaldare l’acqua.

Da parte sua, la tecnologia AI Wash and Dry utilizza sensori avanzati per rilevare il peso e la morbidezza del tessuto in ogni carico. Questi dati vengono quindi analizzati per fornire cicli di lavaggio e asciugatura ottimizzati su misura per il materiale del capo, risparmiando tempo ed energia all’utente. La funzione riduce del 24% la quantità di acqua utilizzata ed eroga anche la corretta quantità di detersivo, utilizzando il peso del carico per calcolare la distribuzione ottimale.

Migliora il comfort a casa riducendo l’impronta di carbonio con il sistema di riscaldamento ecologico di Samsung

Samsung Eco Heating Systems (EHS) offre un pacchetto completo per la casa sostenibile, fornendo riscaldamento a pavimento e acqua calda fornendo un ulteriore risparmio energetico del 10% rispetto agli attuali standard più elevati. Utilizzando un nuovo compressore a vite, l’EHS comprime il refrigerante a una pressione molto più elevata rispetto alle unità di riscaldamento convenzionali, mentre la tecnologia di iniezione flash e un’ampia area di scambio termico massimizzano il flusso di trasferimento del calore.

Poiché la sostenibilità diventa un fattore critico nella nostra vita quotidiana, Samsung innova costantemente per creare elettrodomestici che possono aiutare a risparmiare energia e risorse in casa.

Per maggiori informazioni visita samsung.com/casa-su misura S sala stampa samsung.

[1] Secondo lo Standard Energetico Europeo, il grado di efficienza energetica più alto per gli elettrodomestici è A per frigoriferi e lavatrici e A+++ per un sistema di riscaldamento ecologico.

[2] Riduci il consumo di energia fino al 15%* con un algoritmo AI che migliora la velocità del compressore e il ciclo di sbrinamento e consente di risparmiare un ulteriore 15%** regolando la temperatura impostata.

* Disponibile su modelli selezionati da dicembre 2022 tramite aggiornamento Wi-Fi. I risultati del test derivano dal confronto della temperatura impostata in fabbrica con la modalità di alimentazione AI e senza la modalità di alimentazione AI. I risultati possono variare in base alle condizioni e al modello di utilizzo.

** Il frigorifero imposterà la temperatura su Frigo 5, Congelatore -16 e potrebbe influire sulla durata di conservazione degli alimenti.

[3] Basato su test interni su WW11BBA049AB in normali condizioni d’uso. Risultati: consumo energetico annuo senza modalità di alimentazione AI = 88,7 kWh. Consumo energetico annuo con modalità di alimentazione AI = 31,5 kWh. I risultati possono variare a seconda delle effettive condizioni di utilizzo.

[4] Può essere utilizzato quando la temperatura di lavaggio impostata è 20~40°C.