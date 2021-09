Scarica questo gioco gratuitamente grazie a Steam per un periodo di tempo limitato

Un’altra settimana di Steam abbiamo la possibilità di ottenere un nuovo gioco completamente gratuito. Ti ricordiamo che abbiamo ancora un sacco di contenuti gratuiti disponibili Battlefield 4 E ora, per un tempo limitato, possiamo ricevere questo nuovo regalo.

Da questo momento in poi e per un tempo limitato, puoi aggiungere alla tua libreria da vapore Completamente privo della persona meravigliosa, Inferno di banane. Per ora puoi scaricarlo o se vuoi metterlo, aggiungerlo direttamente alla tua libreria e scaricarlo in seguito. Il gioco sarà disponibile gratuitamente per un tempo limitato, quindi dovrai scaricarlo da ora in poi fino a domani, 27 settembre alle 19:00 (ora locale) Da quel momento in poi, il suo download gratuito non sarà più possibile.

Gioco gratuito grazie a Steam