Analisi aliena: Dark Descent (2023)

francese alieno È uno dei posti più interessanti all’interno Sottogenere di fantascienza e horror. Questo è il motivo per cui quando abbiamo scoperto l’annuncio video gioco Alieni: origine oscura Non vediamo l’ora di provarlo. A Soydecine.com, abbiamo davvero fatto schifo al titolo, e poi, voglio dirti cosa abbiamo pensato.

A proposito di Aliens: Dark Falls

Aliens: Trailer del gioco Dark Descent | Stazione di gioco

Alieni: origine oscura Immerge i giocatori in una campagna tattica piena di tensione, strategia e paura. cade nell’oscurità Pianeta LeithLa narrazione si sviluppa man mano che i giocatori avanzano, alimentando l’esplorazione e incoraggiando la soluzione di oscuri misteri.

Il gioco si concentra sulla gestione del gruppo, che può essere controllato come una singola unità grazie ai suoi controlli innovativi e intuitivi. Gli utenti potranno utilizzare una tastiera e un mouse oltre a un controller, rendendo l’esperienza di gioco più accessibile a tutti. L’esclusivo sistema di comportamento della squadra consente ai Marines di reagire in modo intelligente ai comandi, inviandoli automaticamente sul campo di battaglia. Inoltre, i giocatori possono rallentare il tempo per prendere importanti decisioni tattiche quando minacciati xenomorfi diventare molto severo.

I marines hanno un arsenale di armi e strumenti per affrontare le creature ostili. I lanciafiamme possono essere usati per bloccare le corsie e limitare l’avanzata nemica, mentre il fuoco di soppressione rallenta i nemici. D’altra parte, le Torrette sono l’ideale per sopportare incontri difficili, a patto che siano maneggiate in modo efficiente in modo da non esaurire le risorse.

il modo di giocare

ciò che rende Alieni: origine oscura Particolarmente attraente è la sua natura dinamica. Gli xenomorfi si adattano al comportamento del giocatore, creando un’esperienza unica in ogni gioco. I livelli sono completi, aperti e continui, fornendo un’impostazione che rimane coerente. Inoltre, è essenziale per il successo della missione gestire correttamente la salute e lo stress dello sciame. e ricorda, La morte in questo gioco è definitiva: quando un marine cade in battaglia, è fuori dal gioco per sempre.

Dopo ogni missione, i giocatori tornano alla loro nave, l’Otago, che funge da centro operativo per curare i Marines, reclutare nuovi membri e ricercare e sviluppare nuove tecnologie per migliorare l’equipaggiamento. Con cinque classi di Marine disponibili, i giocatori possono personalizzare la propria squadra per affrontare l’ondata di famose creature xenomorfe.

Analisi degli alieni: un’origine oscura

Anche sotto Isolamento alieno (È probabilmente il miglior gioco basato sul franchise cinematografico fino ad oggi), Alieni: origine oscura È una vera sorpresa. Lasciate che vi parli più approfonditamente di questo gioiello che ci viene offerto Tindalos interattivo.

Come mi aspettavo all’inizio, il titolo ci dà l’opportunità di entrare nel mondo delle cose più eccitanti. Qui l’istinto di sopravvivenza si unisce alla tattica strategica in una danza frenetica. Assumendo il ruolo della preda nel vasto spazio, questo titolo trasuda l’essenza dell’iconico horror spaziale della saga della 20th Century Fox. Per quanto terrificante possa sembrare un incubo, una volta entrati nelle dinamiche del gioco, ti ritroverai irrimediabilmente intrappolato (credimi quando ti dico che ho scoperto una nuova dipendenza).

Il bere è uno dei grandi del genere

Il gioco può vantare di avere un’identità unica, bevendo da vari riferimenti come Satana o leggendario forze speciali, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di strategia tattica in tempo reale con Colonial Marines. Tuttavia, ciò che lo distingue davvero Alieni: origine oscura È una combinazione di elementi ARPG, gestione del team e creazione Assorbente gioco di strategia tattica.

Immagine gentilmente concessa da Plaion

Con un focus sulla sopravvivenza estrema e sul lavoro di squadra, questo titolo prende il concetto di strategia e lo trasforma naturalmente in un punto centrale del gioco. Non si tratta di controllare un enorme esercito, si tratta di prendere decisioni tattiche critiche con la tua squadra d’élite specializzata. Per aggiungere maggiore profondità strategica, ogni azione intrapresa dai Marines può rallentare il tempo, lasciando spazio essenziale per decisioni critiche nell’intensità della battaglia.

Il Tindalos Squad Behavior System assicura che i tuoi Marines agiscano come un’unità coesa, reagiscano in modo efficiente a ogni situazione e obbediscano con precisione alle istruzioni. Ma il vero incubo strategico inizia quando i tuoi nemici, siano essi arretrati o altre minacce, si adattano in modo intelligente alle tue mosse e tattiche.

Il vero terrore sta nella morte permanente

Oltre a questo complesso equilibrio strategico, Alieni: origine oscura Aggiunge più livelli di complessità con stress e fatalità ai membri del team. Questo intreccio di sopravvivenza, horror e gestione strategica crea un’esperienza coinvolgente e stimolante che ti terrà sempre all’erta.

Sebbene questo gioco possa essere considerato molto frustrante, è questo grado di difficoltà che lo rende molto soddisfacente. Con elementi di diverso tipo che convergono in un’esperienza unica corrispondente all’universo alieno, Alieni: origine oscura È un vero gioiello per gli appassionati di strategia e fantascienza..

Brevemente…

Alieni: origine oscura Disponibile ora su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One e PC. Questo è senza dubbio un titolo imperdibile sia per i fan del franchise che per i fan dei giochi di strategia, in quanto offre una miscela unica di tattiche, horror e azione in tempo reale. Se sei uno di quelli che amano questo tipo di titoli, in più ami Epic alienoNon perdere tempo e acquista subito questo gioco.