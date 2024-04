Questo è il nuovo controller wireless PowerA con luci RGB per Nintendo Switch

2024-04-03



Con licenza ufficiale di Nintendo Una reputazione consolidata per qualità eccezionale e controlli di qualità Energia A Sono riconosciuti nella comunità dei giocatori. Il nuovo controller wireless migliorato non fa eccezione, offrendo un'esperienza di gioco coinvolgente e competitiva grazie alle sue funzionalità avanzate.

Energia A Fatto il salto verso la prossima generazione di controlli NintendoInterruttore Con il lancio del suo ultimo prodotto di punta: il controller wireless migliorato. Questo innovativo pezzo di tecnologia non solo promette un'esperienza di gioco emozionante, ma aggiunge anche un tocco di stile con la sua illuminazione RGB brevettata. Lomaktra “.

Una caratteristica degna di nota è la tecnologia RGB.”Lomaktra“L Energia A, offrendo una gamma di 24 colori vivaci per personalizzare l'esperienza visiva del giocatore. Inoltre, il controller è dotato di controlli di movimento intuitivi e pulsanti di gioco personalizzabili, offrendo una versatilità che si adatta alle esigenze specifiche di ogni giocatore.

Il comfort è un altro punto da evidenziare. Con fino a 20 ore di connettività wireless grazie alla batteria ricaricabile, i giocatori possono godersi sessioni di gioco lunghe e ininterrotte. Inoltre, il controller viene fornito con un cavo di ricarica USB-C da 10 piedi, garantendo che i giocatori possano ricaricare facilmente il proprio controller senza preoccuparsi della distanza.

Controller wireless avanzato per NintendoInterruttore con Lomaktra È ora disponibile per $ 59,99 su PowerA.com e presso i principali rivenditori in tutto il mondo. Con la sua combinazione di stile, funzionalità e comfort, questa console promette di elevare la tua esperienza di gioco a nuovi livelli.