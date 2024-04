Nintendo prevede l'arrivo di nuovi giochi di ruolo attraverso il sondaggio

Preparatevi all'arrivo di nuovi giochi di ruolo su Nintendo, sembra che l'azienda voglia introdurre nuovi prodotti

Nintendo continua ad espandere i suoi prodotti e questa volta l'azienda ha condotto un sondaggio da cui emerge un grande interesse per i giochi di ruolo, che senza dubbio ha attirato l'attenzione dei giocatori. Oltre al recente gioco di ruolo Super Mario, ora hanno iniziato a chiedere le opinioni degli utenti sulle diverse caratteristiche che tipicamente hanno questi tipi di giochi, Sali di livello, equipaggiamento e altro ancora. Sembra che abbiano in serbo alcune cose davvero interessanti per il futuro dei videogiochi Nintendo.

Forse questo stile di gioco si sta preparando ad arrivare sulla nuova console, nel caso non lo sapessi, sul tavolo c'è anche Nintendo Switch 2 e secondo le ultime informazioni, questo dispositivo Verrà introdotto molto presto. È innegabile che l'ambientazione sia ideale per mostrare nuove idee al riguardo, quindi dovrai stare molto attento se sei un fan di Nintendo e dei giochi di ruolo, perché sembra che l'azienda abbia molto chiaro i suoi prossimi passi.

I giochi di ruolo potrebbero prendere il sopravvento su Nintendo

La persona responsabile della condivisione di questo sondaggio è un utente Twitter Asfaron. Lì puoi vedere le diverse domande poste al riguardo e sembra che l'universo di Mario potrebbe ricevere una nuova versione del gioco di ruolo. Abbiamo già menzionato Super Mario RPG, che è un titolo Ha avuto molto successo al suo ritorno sulla console NintendoNon sarebbe quindi strano se l'azienda avesse già nuovi giochi che offrissero qualcosa di simile ma con personaggi diversi. Il franchise di Mario Bros. offre Molte opzioni.

Oh, questo riguarda tutte le rane nei giochi di ruolo più recenti, ora lo vedo pic.twitter.com/Eft8H5nowE — Asph  (@Aspharon) 2 aprile 2024

Come avete visto nelle immagini, il sondaggio chiede anche se si vogliono introdurre nuovi personaggi o, al contrario, se si vuole che l'azienda continui a introdurre personaggi leggendari. In effetti, una delle risposte presenta anche l'esplorazione come un fatto interessante, quindi l'idea di un nuovo gioco di ruolo che possa conquistare milioni di persone È qualcosa di più che possibile.

Al momento non ci sono molte informazioni su questo argomento, quindi saremo molto attenti a fornirvi tutte le notizie relative a questa notizia. Sembra che i fan di Mario e dei giochi di ruolo siano fortunati Per ora si tratta solo di un sondaggio. Vedremo come andrà a finire il tutto.