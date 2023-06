L’Instituto de Astrofísica de Canarias scopre la struttura interna di una stella massiccia

cooperazione internazionale in esso Istituto di Astrofisica delle Isole Canarie (IAC) è stato in grado di determinare con un livello di accuratezza senza precedenti Massa del nucleo, età e spin Un’enorme pulsar.

Secondo l’IAC, i risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista astronomia naturalegettare una nuova luce su Come è organizzato internamente questo tipo di stella e Come si evolvono fino alla loro morte, quando esplodono come supernove e formano stelle di neutroni e buchi neri. Lo studio assicura che “le stelle massicce sono fondamentali, non solo per comprendere i processi fisici responsabili della loro evoluzione, ma anche per risolvere altri problemi”. Domande fondamentali sull’universo“.

Ragazzi rock

La massiccia pulsar HD 192575 Era monitorato dal satellite Nasa Tess ininterrottamente per più di un anno, il team scientifico ha utilizzato anche le osservazioni effettuate con il telescopio Mercator al Osservatorio del Roque de los Muchachos alla Palma.

Le stelle massicce hanno vita estremamente breve nell’universo, hanno nuclei molto densi e caldi, bruciano rapidamente il loro combustibile e muoiono giovani, riferisce l’IAC. Quando questi tipi di stelle collassano, generano un elemento violento Esplosione di supernova A seconda della sua massa e della struttura del suo nucleo, finisce per formare una stella di neutroni o un buco nero.

Risolvi l’ignoto

Lo studio internazionale condotto dal Dr KU Leuven (Belgio), ha applicato una tecnica scientifica starflower per studiare la diversità della pulsar HD 192575 che il satellite TESS della NASA monitorava costantemente. per più di un anno.

dentro le stelle

L’astronomia lo è Studia le onde All’interno delle stelle, le onde sono influenzate dalle proprietà interne delle stelle attraverso la rotazione del suo nucleoche consente l’accesso alle informazioni sui processi fisici che si verificano internamente da La luminosità cambia.

Al momento, questi meccanismi rimangono non calibrati, ma devono essere compresi per predire il destino finale delle stelle. “I telescopi spaziali come TESS e Kepler prima di esso sono in grado di osservare le stelle quasi continuamente per lunghi periodi di tempo”, dice, “rendendoli strumenti eccellenti per gli astronomi”. Simone Bursens, Il ricercatore della KU Leuven che ha condotto lo studio.

Risultati

I nuovi strumenti di modellazione sviluppati in questo lavoro hanno permesso di determinare che la massa di HD 192575 è approssimativamente 12 volte quella del sole È quasi 15 milioni di anni.

Ciò rende HD 192575 una delle stelle più rare e massicce mai modellate dall’astroscienza. Inoltre, si è scoperto che i suoi nuclei ruotano di ca 1,5 volte più veloce dai suoi strati superficiali, che non è qualcosa che i modelli attuali prevedono. “Come una ballerina che gira più velocemente tenendo le braccia distese vicino al corpo, il nucleo di HD 192575 dovrebbe ruotare più velocemente man mano che invecchia e si restringe”, spiega. Domenico Arciere Ricercatore presso KU Leuven e Coautore dello studio.

l’importanza dello studio

La determinazione precisa della massa centrale, dell’età e dello spin di HD 192575 rende questa stella massiccia un punto di calibrazione unico per mettere a punto i modelli di evoluzione stellare, che sono in definitiva le chiavi per comprendere l’influenza delle stelle massicce. Sull’evoluzione delle galassie e l’infanzia dell’universo.

“Questo è solo l’inizio di un percorso molto promettente che prevede la conduzione di uno studio simile a quello effettuato su HD 192575 su un campione molto più ampio di stelle massicce nella nostra galassia”, commenta. Sergio Simone Diaz, Ricercatore IAC, coautore dell’articolo e Principal Investigator (PI) del progetto IACOB.

Enorme base stellare

IACOB è una collaborazione internazionale guidata da IAC Più di 15 anni Utilizzando diversi telescopi degli osservatori delle Isole Canarie per creare Database degli spettri di massa Una delle più grandi Via Lattee di sempre.

Simon conclude: “I continui sforzi del progetto IACOB saranno fondamentali per ottenere il massimo dai dati dal satellite TESS e passare dallo studio rivoluzionario su HD 192575 a diverse centinaia di stelle decine di volte più massicce del nostro Sole”. Diaz.