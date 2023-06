150€ di sconto sull’iPhone di ultima generazione e tanta capacità per riempirlo di foto e video estivi

La memoria del telefono cellulare viene testata durante le vacanze estive con molte foto e video. Se sei una persona che cattura ogni momento, hai bisogno di un telefono con molto spazio e iPhone 14 512GB È scontato su Amazon a uno dei suoi prezzi più bassi: 1.249 euro.

Apple iPhone 14 512GB – Nero notte

Acquista l’Apple iPhone 14 al miglior prezzo

Con un prezzo di vendita consigliato di € 1.399 presso l’Apple Store ufficiale e i rivenditori autorizzati, l’iPhone 14 da 512 GB può essere acquistato da Amazon utilizzando 150 euro di sconto Il che lo lascia al suo prezzo più basso di sempre: 1.249 euro.

iPhone 14 è uno degli ultimi telefoni cellulari “intelligenti” di Apple e si distingue Display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici Alta risoluzione (1.170 x 2.532 pixel) e compatibilità HDR10 e Dolby Vision. La sua luminosità massima è di 1200 lumen con protezione in ceramica.

Integra il chip A15 Bionic con 6 GB di RAM per eseguire iOS 16 con facilità. La sua autonomia è un altro punto di forza, con un massimo di 20 ore per carica riproduzione video e può essere ricaricata tramite MagSafe, Lightning o Qi.

Con 512 GB di memoria interna, viene fornito con una doppia fotocamera posteriore da 12 MP con registrazione video Dolby Vision 4K, modalità Motion e Cinema, connettività 5G e Wi-Fi 6Face ID, Bluetooth 5.3 f Funzione di rilevamento degli incidenti.

