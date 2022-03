Sciopero di massa per Allegri in Italia

Non si siede, ma nuota bene Rimozione Juventus Torino Negli ottavi di finale Il campione del campionatoNon per il fatto in sé, ma per la forma. 0-3 in casa contro l’A Villarreal Tagliare a priori su carta. Almeno con nomi e date.

Per questo, a causa del risultato inaspettato e della scarsa immagine del Torino, i tifosi, gli ex giocatori e la stampa sono stati testardi, soprattutto con Massimiliano Allegri. Il tecnico è chiaramente la persona a cui si fa riferimento in KO contro “Submarine”. “Disastro Juventus: Allegri, travolto dal Villarreal”, scrive Il Corriere dello Sport, che pubblica “zasca” da Seedorf ad Allegri: “Se hai la qualità in panchina, usala”, un apparente riferimento a Dybala, un sostituto.

Dal canto suo La Gazzetta dello Sport si titolava: “Una lezione per il calcio italiano”. La rivoluzione in Juventus sarà profonda, e le parole dure di Arrigo Sacchi: “Juventus, questo non è calcio”. L’allenatore intanto si è difeso: “Parlare di fallimenti è disonesto”. la sconfitta.

