Scommettere sulla sostenibilità ha i suoi vantaggi

Che il futuro sia incerto è una prova circostanziale che non fa distinzione tra persone o attività economica. Non importa quando si parla di sé stessi o delle sfide economiche: quando si parla di futuro si può intuire dove andrà, ma è impossibile esserne sicuri.

Questo ragionevole dubbio ha un’eccezione oltre ogni ovvio dubbio. Perché se una cosa possiamo essere sicuri di come evolvono i sistemi nazionali e internazionali, di come si trasformano le aziende e di dove confluiscono nuovi progetti e innovazioni, è che Il futuro sarà sostenibile – o non lo sarà –.

Questa è la premessa di base della sfida Premio Santander X Spagna | Start-upun punto di partenza comune per uno scopo Alla ricerca dei migliori progetti innovativi, dirompenti e tecnologici. Oltre a tutelarli, il Banco Santander li premia anche. Sono stati distribuiti i tre vincitori dell’edizione di quest’anno, annunciati lo scorso ottobre durante il Valencia Digital Summit 20.000 euro (10.000 il primo, 6.000 il secondo, 4.000 il terzo)Oltre a poter rappresentare la Spagna nella versione internazionale di questa sfida organizzata da Santander. L’evento a cui partecipano Uomini d’affari provenienti da otto paesi In cui i talenti vengono incoraggiati attraverso la competizione tra loro.

L’unico requisito per candidarsi era essere una startup con un fatturato annuo non superiore a 300.000 euro e avere sul mercato un prodotto o servizio in fase di accelerazione.

Queste condizioni sono state soddisfatte Pack2TerraGuidato da Françoise de Valera, che è stata riconosciuta La migliore idea Dalla giuria. Il suo progetto Sviluppo dei primi materiali biodegradabili – Prodotti biodegradabili senza generare rifiuti tossici – a temperatura ambiente per sostituire la plastica di origine fossile nell’industria. ConfezioneFondamentalmente e in altri usi.

Se scopri questo giornale I trucchi dei tre saggi nella logisticaQui spieghiamo Creatori di packaging sostenibile. Da Pack2Earth affermano di averlo risolto Il 92% dei cittadini dell’UE sostiene misure che riducono l’uso della plastica monousoIl suo impegno verso questa tendenza è l’uso di materiali che si decompongono a temperatura ambiente. Anche facile da usare, con un massimo di 200 riutilizzi.

Il secondo premio è andato a Saalg Geomechanicsche è stato presentato DarwinUN Uno strumento digitale focalizzato sul mondo delle costruzioni. Il suo scopo è semplificare e migliorare il processo decisionale attraverso l’utilizzo di tecnologie moderne, predittive e basate su algoritmi. Apprendimento automatico E analisi dei big data

La piattaforma Disruptive Ideas è completa ThereminerEd è comprensibile Utilizza il calore dissipato dai server dei computer per il riscaldamento e l’acqua calda La salute nelle case.

La tecnologia di raffreddamento avanzata gli è valsa il riconoscimento degli esperti e l’accessibilità, come altri vincitori Sessioni GuidaDa professionisti legati alla tua attività. Inoltre le tre startup ne fanno già parte SantanderX100UN La comunità globale dell’imprenditorialità dove puoi vedere ed essere visto. Ciò significa raggiungere un punto di incontro digitale che l’istituto finanziario mette al servizio delle menti più brillanti dell’ecosistema imprenditoriale affinché possano fornirsi feedback a vicenda, e quindi collaborare tra loro.

Queste tre idee rappresentano Il meglio del mondo, il mondo delle startup, che unisce creatività e sostenibilità Implementare soluzioni che magari non ci permettano di prevedere il futuro, ma almeno lo rendano più abitabile.