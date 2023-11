Secondo le Nazioni Unite, la guerra a Gaza ha causato una battuta d’arresto economica per più di un decennio

(CNN) — Secondo una nuova analisi del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, la guerra di Israele contro Hamas potrebbe rallentare per decenni l’economia palestinese a Gaza e in Cisgiordania.



Il rapporto pubblicato giovedì dall’organizzazione dipinge un quadro desolante delle condizioni economiche nell’enclave palestinese, dove più di 10.700 persone sono state uccise in risposta all’attacco terroristico del 7 ottobre in Israele, secondo il Ministero della Sanità palestinese a Ramallah. Derivato da fonti nella Striscia controllata da Hamas.

Dall’inizio del recente conflitto, il numero dei palestinesi che vivono in povertà è aumentato di 300.000, secondo Abdullah Dardari, direttore dell’Ufficio regionale dell’UNDP per gli Stati arabi.

Secondo l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati in Palestina, quasi 1,5 milioni di persone sono state sfollate a Gaza da quando sono iniziati i combattimenti il ​​mese scorso, mentre il blocco del carburante imposto da Israele, unito alle severe restrizioni sulle forniture di cibo, acqua e medicine, ha scatenato una crisi umanitaria.

Secondo un’analisi dell’UNDP, i principali indicatori economici come il tasso di occupazione e il PIL sono diminuiti a Gaza e in Cisgiordania.

Il rapporto avverte che l’ultimo mese di conflitto ha portato all’eliminazione del 61% delle opportunità di lavoro a Gaza e del 24% in Cisgiordania. Si stima che il PIL palestinese sia diminuito del 4,2% dopo un mese di guerra rispetto alle stime precedenti, il che rappresenta una perdita di circa 857 milioni di dollari. Il rapporto aggiunge che se la guerra continua per il secondo mese, la cifra salirà a 1,7 miliardi di dollari, il che significa una perdita dell’8,4% del PIL.

“È enorme”, ha detto Al-Dardari in un’intervista. “Seguo e scrivo di conflitti da 30 anni, e non ho mai visto uno scontro così drammatico in così poco tempo”, ha detto alla CNN.

La povertà a Gaza era già grave prima della repressione israeliana di ottobre, con il 61% della popolazione considerata al di sotto della soglia di povertà nel 2020, secondo la Banca Mondiale.

Israele ed Egitto hanno severamente limitato l’accesso a questa affollata enclave di circa due milioni di persone negli ultimi 17 anni, in quella che la ONG Human Rights Watch ha a lungo descritto come una “prigione a cielo aperto”.

Lo scoppio della recente guerra non ha fatto altro che esacerbare la difficile situazione economica.

Dopo un mese di combattimenti, secondo un rapporto dell’UNDP, il numero delle persone che vivono in povertà a Gaza e in Cisgiordania è aumentato di quasi il 20%. Se la guerra continuasse per un secondo mese, l’aumento totale del numero di persone che vivono in povertà supererebbe il 34%, ovvero 500.000 persone, secondo Al-Dardari.

Secondo l’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, i danni strutturali in questa zona densamente popolata sono stati estesi durante le quattro settimane della campagna israeliana: quasi la metà delle case è stata danneggiata o distrutta dai bombardamenti e il 40% delle strutture educative è stato danneggiato. . Nazioni Unite.

Nel complesso, il rapporto dell’UNDP prevede una battuta d’arresto di 11-16 anni in una misura chiamata “sviluppo umano” a Gaza e in Cisgiordania dal conflitto ad oggi. Questa stima deriva dalla valutazione del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite degli indicatori educativi, sanitari ed economici che contribuiscono a far sì che il paese ottenga una classificazione. Indice di sviluppo umano.

Al-Dardari ha affermato che se i combattimenti continuassero per il secondo mese, l’economia palestinese regredirebbe di 19 anni di crescita.

“Ciò significa che la Palestina tornerà agli anni 2001 e 2002”, ha detto. Ha aggiunto: “Tutti gli investimenti fatti dalla comunità internazionale e dal popolo palestinese nello sviluppo umano, nella sanità, nell’istruzione, nella crescita, negli affari e tutto ciò che è stato costruito dal 2002 sono andati perduti”.

Le autorità israeliane non hanno fornito alcuna indicazione pubblica sulla durata prevista dell’operazione militare a Gaza, salvo affermare che la guerra sarà probabilmente lunga e che l’obiettivo dell’offensiva aerea e terrestre è eliminare completamente Hamas.

Mercoledì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato che non accetterà un cessate il fuoco finché non saranno rilasciati quasi 240 ostaggi detenuti a Gaza.

Tuttavia, negli ultimi giorni sono state sollevate domande sulla gestione di Gaza nel dopoguerra, dopo che Netanyahu ha affermato in un’intervista lunedì che Israele dovrebbe assumersi la “responsabilità generale per la sicurezza” nell’enclave palestinese per un “periodo indefinito”. Da allora i suoi consiglieri hanno affermato che Israele cercherà di controllare la sicurezza nella regione, non il potere.

L’UNDP non ha diffuso una stima dei costi di ricostruzione di Gaza una volta raggiunto il cessate il fuoco, data l’incertezza sulla durata della campagna. Al-Dardari ha affermato che il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite finirà probabilmente per partecipare alla ricostruzione della Striscia assediata, anche se ha avvertito che il protrarsi del blocco israeliano complicherebbe il processo.

“Da un punto di vista tecnico, la ricostruzione massiccia e l’assedio non vanno di pari passo”, ha detto.