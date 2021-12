Sembra che Norris sia pronto per vincere le gare del 2022

Lando Norris Continua a lottare per la sua prima vittoria in Formula 1. Nella sua terza stagione con McLaren, era molto vicino a raggiungerlo sia a Monza che a Sochi. Tuttavia, non ha ancora vinto il Grande Circo.

Mentalità vincente

Il pilota britannico ha visto da vicino la vittoria in questa stagione. Tuttavia, non l’ha ancora raggiunto nonostante la sua presenza Polo storico in Russia I quattro podi Acquisito per tutto il 2021 con l’MCL35M.

Detto questo, Norris, 22 anni, ha già l’esperienza per vedersi trionfare in Formula 1: “Mi sento più fiducioso se dovrò lottare per una vittoria a sorpresa nella prima gara del prossimo anno., soprattutto dopo essere stato in grado di vincere in Russiadisse il pilota inglese.

Lando, che di recente si è trasferito a Monaco per lasciare la sua nativa Gran Bretagna, ha ammesso che la pressione può ancora farsi sentire, come ha fatto a Sochi quando ha guidato il Gran Premio pre-gara. Lewis Hamilton Finché non è arrivata la pioggia negli ultimi giri: “Certo che sarò ancora nervosoMa penso che sarei più fiducioso se non provassi quel genere di cose in questa stagione. So cosa fare quando sono in questa posizione, quindi mi sento preparato“, Egli ha detto.

preparazione mentale

Il giovane pilota di Bristol ha rivelato che la sua impressionante prestazione in questa stagione è stata il risultato di un grande sforzo psicologico durante il precampionato: “Ho lavorato molto in inverno e sono stato molto contento che i miglioramenti abbiano avuto il loro effetto e si siano manifestati sotto forma di risultati. Sento di poter iniziare il prossimo anno come ho finito quest’annoChi è ancora meglio dell’inizio della stagione‘, è stato tenuto.

Tuttavia, Norris riconosce che, non importa quanto sia capace, ci sono situazioni che possono ancora sfuggire al controllo:Non sai mai quanto bene lo farai, dipende molto dalla macchina e da aspetti del genere. A volte sei fortunato e altre volte noQualifica di lingua inglese.

Ho anche avvertito che Nuove regole in vigore nel 2022 Potrebbe essere un grande cambiamento in termini di prestazioni non solo in termini di vettura, ma anche in termini di stile di guida di ogni pilota: “Le circostanze possono essere molto diverse. Forse sarebbe necessario uno stile di guida diverso e cose del genere, sarebbe un’auto diversa. ma Mi sento mentalmente forte, non importa quanto bene o male ci esibiremo l’anno prossimo. Dobbiamo aspettare per vederlo”, si è conclusa uno dei piloti rivelazione per la stagione in corso.

