Sembrerà una console Nintendo ed è anche gratis

Se non siamo impressionati dagli sfondi forniti di serie con il nostro iPhone (sebbene siano molto buoni), abbiamo sempre la possibilità di cercarne altri su Internet. Ce ne sono milioni, ma tra tutti, Pochi si distinguono dalla massae oggi ti portiamo alcune delle cose che fai senza dubbio.

immaginare Trasforma il tuo iPhone in una completa console di gioco retrò. Nel leggendario GameBoy Advance. Non potrai giocarci (spero), ma è sufficiente per lasciare più di uno dei tuoi amici a bocca aperta quando lo vedono e ti chiedono cosa hai in tasca.

Qualcuno ha detto GameBoy?

Brais Moure, sviluppatore iOS e Android, pubblicato su Cinguettio —o X, come ora sembra essere chiamato — un collegamento originariamente pubblicato da YourAppleWorld. Lì puoi trovare dozzine di sfondi esclusivi basati su diversi Game Boy Advanced – sì, incluso uno delle tribù nere – a gumroad di Issa Pinero.

grazie a lei, Possiamo scaricare gratuitamente un pacchetto di sfondi Questo ricorderà la maggior parte della loro infanzia. Sono simili ad altri che ci permettono di convertire il nostro iPhone in un iPod. Sono progettati per iPhone 14 e 14 Pro, così come le versioni Plus e Max, ma nulla vieta di utilizzarli su un altro dispositivo.

Non costa denaro, ma puoi donare se lo riteniamo opportuno. In realtà, Da Applesfera abbiamo deciso di scaricarlo a pagamento Perché alla redazione è piaciuto e pensiamo che sia giusto. Naturalmente, ricorda che l’IVA del 21% verrà aggiunta a ciò che vuoi pagare.

Mentre scrivo questo, ho un iPhone accanto a me con questo sfondo, ed è brutale. Le opzioni disponibili sono 15 e ciò che cambia da una all’altra sono i colori, in modo che ci sia sempre un’opzione per accontentare tutti. Inoltre, il fondo stesso È progettato in modo che i widget possano essere aggiunti alla schermata di blocco E sembra uniformemente integrato. Molto ben fatto.

Qualunque cosa sia, l’importante è che Isa Pinheiro abbia fatto un ottimo lavoro su questo, e potrebbe anche espandersi a più dispositivi. Quindi all’improvviso mi è venuto in mente che potrebbe avere un bell’aspetto sul Samsung Galaxy Flip o su quel presunto pieghevole su cui Apple lavorerà. Ti invitiamo a scaricarlo e, se ti piace e te lo puoi permettere, fai una piccola donazione Sarà un buon modo per premiare un lavoro così bello come questo.

