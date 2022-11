Serie A italiana: la Roma arriva all’Hellas Verona per il quarto posto | Il Bologna di Nicolás Dominguez ha battuto il Monza alla fine del 12.

La Roma ha vinto 3-1 Questo lunedì Hellas a VeronaCome spettatore, Sono arrivati ​​​​quarti in Serie A italiana ed sono entrati nelle fasi di Champions LeagueIn una delle due partite chiuse Dodicesimo di concorrenza.

Il polacco Pawel Davidowicz segna per l’Hellas Verona.

Con un altro, l’attaccante Niccolo Zaniolo, il centrocampista Christian Volpato e l’attaccante Stephane El Shaarawy hanno ribaltato il risultato a favore della squadra portoghese guidata da Jose Mourinho.

La vittoria, ottava in campionato, porta la Roma al quarto posto con 25 puntiquando L’Hellas Verona è in zona retrocessioneFinale e solo 5 unità.

Nell’altra partita di lunedì, Bologna – dove ha iniziato Centrocampista Nicolás Dominguez- ha battuto il Monza 2-1E da spettatore.

Nella ripresa l’attaccante Andrea Petagna ha aperto le marcature per i locali con un rigore, ma poi gli scozzesi Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini hanno regalato la vittoria al bolognese.

Con questa conclusione, Il neopromosso Monza è arrivato quindicesimo Con 10 punti, allo stesso tempo Bologna è tre posti sopra, con 13 unità.

Posizioni