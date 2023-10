Serie A: Milan – Juventus: orari, canali e dove vedere la Serie A in tv e online

C.Juventus e Milan giocheranno stasera, a partire dalle 20.45, la partita di oggi, corrispondente all’ottavo turno del Campionato italiano. I rossoneri cercheranno un risultato positivo che permetta loro di restare in testa, sotto la protezione di San Siro, e portare il punteggio a sette punti a favore dei bianconeri.

I tifosi del Milan hanno giocato sei partite senza perdere in tutte le competizioni, dopo la dolorosa “manina” imposta loro dalla vicina Inter più di un mese fa. Da allora, quattro vittorie e due pareggi, in tutte le competizioni. In questa partita la squadra di Pioli è priva di nove giocatori: Bennacer, Kalulu, Krunic, Caldara, Loftus-Cheek, Chukwueze, Sportiello per infortunio, e Theo Hernandez e Maignan per squalifica.

La striscia di imbattibilità della Juventus è da tre partite, dopo la sconfitta contro il Sassuolo per 4-2. A differenza dei rivali hanno meno vittime: De Sciglio, Alex Sandro, Pogba e Fagioli, oltre ai dubbi di Danilo.

Orario e luogo per assistere alla partita di Milan e Juventus nel campionato italiano

Partita dell’ottava giornata del Campionato Italiano tra Milan e Juventus alle 20:45 allo Stadio San Siro Può essere visto in diretta TV tramite Movistar Vamos. Si potrà seguire anche attraverso il racconto e il commento in diretta di Radio Marca su Marca.com.

Due ore prima della partita, guarda la migliore anteprima su MARCA.com. Infine, goditi la documentazione storica, le conferenze stampa degli allenatori, le dichiarazioni dei campioni, i video dei gol e le migliori giocate.