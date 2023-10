Tim-Tsitsipas, Sinner-Shelton tra i grandi incroci della R1 a Vienna | Giro dell’ATP

Il sorteggio dell’Erste Bank Open ha prodotto molti promettenti incontri al primo turno poiché alcune delle migliori stelle del mondo arrivano a Vienna per il torneo ATP 500.

Il favorito di casa e campione del 2019 Dominic Thiem cercherà vendetta quando affronterà la quarta testa di serie Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas ha battuto l’austriaco nelle partite decisive sia a Madrid che a Wimbledon all’inizio di quest’anno, ma l’ex numero tre del mondo Thiem spera di ispirare i tifosi del suo paese all’interno della Wiener Stadtthal mentre cerca di riscoprire la sua forma migliore.

Daniil Medvedev è nella stessa metà del tabellone di Thiem e Tsitsipas, ma la testa di serie e campione in carica non guarderà oltre una sfida al primo turno a Vienna. Giocherà contro il francese Arthur Fels del Next Gen ATP, che sta vivendo un anno fantastico nell’ATP Tour e ha battuto Tsitsipas in semifinale ad Anversa sabato.

Grigor Dimitrov e Lorenzo Musetti aspetteranno Medvedev o suo figlio agli ottavi. Non si affrontano dal 2021, quando Musetti vinse in due set sul cemento di Acapulco.

Nella metà inferiore del tabellone, Jannik Sinner contro Ben Shilton rappresenta un’altra prima mondiale di popcorn in Austria. Il primo incontro tra i due è avvenuto al torneo Lexus ATP Head2Head di Shanghai meno di due settimane fa, quando Shelton ha battuto l’italiano al tie-break del terzo set. Shelton (21 anni) giocherà la sua prima finale ATP contro Aslan Karatsev a Tokyo domenica prima di recarsi a Vienna.

Frances Tiafoe, settima testa di serie, è una potenziale avversaria per Shelton e Sinner nei quarti di finale. L’americano inizia la sua campagna contro Daniel Evans. Anche la terza testa di serie Andrey Rublev e la quinta testa di serie Alexander Zverev si incontreranno nei quarti di finale. Rublev inizia la partita contro Alexei Popyrin, mentre Zverev spera di rovinare la festa ai tifosi di casa quando affronterà la wild card Sebastian Uffner.

Il favorito della squadra Wawrinka metterà fine alle speranze di Fritz a Basilea?

Stan Wawrinka, due volte semifinalista ai Campionati svizzeri indoor di Basilea, spera che i suoi fan lo tifino in un altro grande round questa settimana al torneo ATP 500.

Wawrinka, il 16 volte campione del Tour, inizierà la sua stagione con una partita di qualificazione a Basilea, dove potrebbe affrontare la terza testa di serie Taylor Fritz al secondo turno. Un buon risultato in Svizzera aumenterà notevolmente le possibilità di Fritz di qualificarsi per le Nitto ATP Finals. L’americano è attualmente nono nel testa a testa ATP Pepperstone contro Torino.

Direttamente sopra Fritz, ottavo nel testa a testa, c’è la testa di serie del Basilea, Holger Röhn. Il danese affronterà per primo Miomir Kekmanovic mentre cerca di riprendersi rapidamente dall’eliminazione al primo turno a Stoccolma. Se raggiungesse i quarti di finale, il Rhone potrebbe affrontare Sebastian Korda, ottava testa di serie, o l’ex numero uno del mondo Andy Murray. Wawrinka e il campione in carica Felix Auger-Aliassime sono tra i potenziali rivali del Rodano in semifinale.

Altri tre contendenti alla qualificazione alle Nitto ATP Finals, Casper Ruud, Alex de Minaur e Hubert Hurkacz, sono in fondo al tabellone di Basilea. Ruud farà il suo debutto contro Alexander Bublik, che domenica giocherà per primo la finale ad Anversa, mentre De Minaur inizierà contro l’ex top 10 Diego Schwartzman. Hurkacz, quarta testa di serie e campione dello Shanghai Masters 1000 all’inizio di questo mese, affronterà Dusan Lajovic.