Sabalenka avrebbe partecipato al torneo due volte agli Australian Open

I grandi sono venuti nel tennis per fare la storia, ed è ciò per cui si batteranno Aryna Sabalenka (seconda nella classifica mondiale) In questa nuova edizione di Campionato Open d'Australia. Con un punteggio di 7-6 (2), 6-4, ha sconfitto il bielorusso Coco Gauff (4°) per cercare due volte il campionato.

Il giocatore bielorusso ha sconfitto Gauff in due set e cercherà di eguagliare il traguardo dell'Azarenka nella stagione 2012/2013. EVI/EPA

Anche se i doppi falli non hanno favorito il nordamericano, la prestazione messa in mostra ha fatto sì che l'ex numero uno del mondo abbia dovuto lottare fino alla fine per vincere la partita. Tiri potenti e decisioni precise, e nonostante numerosi errori a rete, il nome della finale è già scritto e attende un nuovo sfidante.

da qui, Sabalenka è sul punto di realizzare qualcosa che non veniva fatto in Australia dal 2013: vincere il torneo due volte. L'ultima persona a vincere due titoli consecutivi nel primo torneo importante di questa stagione è stata la sua connazionale Victoria Azarenka nella stagione 2012-2013.Quindi questa volta questa serie di vittorie potrebbe finire.

Ha anche realizzato qualcosa che da allora non è più stato fatto Serena Williams Domina il ring. È diventata la prima tennista a raggiungere due finali consecutive di questa grande competizione dopo la già citata tennista nordamericana nella stagione 2016/2017.È riuscito a vincere il titolo solo in una delle due occasioni (2017).

Con il raggiungimento delle semifinali negli ultimi sei tornei del Grande Slam, la bielorussa dovrà aggiungere altri punti per poter raggiungere la vetta del ranking mondiale, che oggi è nelle mani di… Iga Swatic.

Intanto aspetta di incontrare la rivale alla ricerca del titolo che emerge dal duello tra le ucraine Diana Yastremska (93) e la cinese Qinwen Cheng (15).

