Il viaggio di Luis Fernando Tena con la nazionale guatemalteca

“Chucho” Lopez e Arquimedes Ordonez torneranno in Nazionale? Luis Fernando Tena spiega la mancanza di contatto di Antonio de Jesús Lopez e risponde alla domanda se contatterà nuovamente “Kimi”.

L’esperto allenatore messicano ha gestito il Bicolor in 28 partite con un tasso di efficacia vincente del 42%.

Città del Guatemala – Nazionale del Guatemala Ha concluso la sua partecipazione ufficiale alla Lega A CONCACAF Lega delle Nazioniche chiude il calendario ufficiale delle competizioni nel corso del 2023.

È un buon momento per dare un’occhiata e valutare il percorso che il duo bicolore ha intrapreso da gennaio 2022, quando l’esperto allenatore messicano Luis Fernando Tena Ha assunto il blu e il bianco.

Si può dire che il Guatemala è a metà percorso, alla svolta, perché quando “El Flaco” Tena si è seduto in panchina, lo ha fatto con un solo obiettivo: qualificare per la prima volta la Nazionale ai Mondiali. , l’edizione 2018. Messico, Stati Uniti e Canada 2026.

Sono stati due anni di lavoro, con Bicolor che ha mostrato progressi. Con Tena i biancoazzurri hanno uno stile di gioco e un’identità ben precisi. Ha spiegato la sua filosofia, ha formato un gruppo ed è morto con loro.

Ha vissuto i suoi momenti migliori Coppa d’Oro 2023, Dove il Guatemala ha lasciato buone sensazioni qualificandosi ai quarti di finale. Ma ha subito una dolorosa battuta d’arresto nell’ultima giornata di A-League CONCACAF Lega delle NazioniQuando ha perso contro Trinidad e Tobago (3-2) e contro Panama (3-0).

Tina ha ammesso di aver perso un’occasione imbattibile per competere Coppa America. In ogni caso, le sconfitte dovrebbero correggere ed espandere il mondo dei giocatori e preparare la resa dei conti a partire da giugno 2024.

un giro

Luis Fernando Tena ha gestito 28 partite con la nazionale guatemalteca. Ha 12 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte con una percentuale di efficacia per vittoria del 42,86%.

Ha debuttato con una vittoria per 1-0 su Cuba nel marzo 2022, poi ha ottenuto due vittorie consecutive e un pareggio con il Messico. Ha subito una prima battuta d’arresto nella sua prima partita ufficiale quando ha perso contro la Guyana francese 2-0. Per la Lega B della CONCACAF Nations League.

dentro Stadio Nazionale Doroteo Guamoche Flores Non ha perso, ma nelle condizioni della visita (nelle partite a punti non negli Stati Uniti) non poteva vincere.

Le squadre con cui hanno vinto di più sono state Cuba ed El Salvador con due vittorie, e la squadra con cui hanno perso di più lo è stata Trinidad e Tobago Con due sconfitte.

Questo è stato il percorso che Tina ha intrapreso con il Guatemala