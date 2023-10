I cinque candidati al ring NBA 2023-24

Mancano solo pochi giorni all’inizio della stagione di basket NBA 2023-24. Uno che arriva pieno di potenziale e verrà lanciato il 25 ottobre. Inizierà ufficialmente una stagione che sembra più aperta che mai e in cui non esiste un candidato chiaro per l’anello difeso dai Nuggets guidati da Nikola Jokic, che pochi mesi fa sono stati incoronati veri campioni per la prima volta nella loro storia. Insieme al franchise del Colorado, Ci sono altre quattro squadre in competizione che possono competere per il titolo sopra le altre. Uno in più del suo valore in una NBA nella quale è campione da sempre.

Denver Nuggets

Sono i primi della lista perché sono i campioni attuali. Nikola Jokic, due volte MVP e anche MVP delle Finali, è a capo di un progetto che mantiene il suo blocco principale e ha Jamal Murray come seconda spada e stella unificante.. Mike Malone continuerà come capo allenatore per il nono anno consecutivo, e il Colorado ha dimostrato di essere un progetto unito, crescendo insieme alle sue stelle e con un’enorme affidabilità nei playoff. Una stagione nella quale saranno contendenti alla vittoria e nella quale aspirano a ripetere il titolo dopo averlo ottenuto per la prima volta nella loro storia lo scorso anno.

Milwaukee Bucks

Campione nel 2021, la squadra di Giannis Antetokounmpo cerca di ripetersi. Dopo due stagioni in cui non sono riusciti a trovare la chiave nei playoff, la partenza di Mike Bondenholzer dopo l’eliminazione al primo turno agli Heat apre una nuova prospettiva con Adrian Griffin come nuovo allenatore. Con il rinnovo di Giannis nell’aria, L’acquisto di Damian Lillard rende i Bucks una squadra spaventosa Che ha ancora il greco come principale supporto e giocatore generazionale, mentre Khris Middleton e gran parte del blocco che vinse il titolo solo due stagioni fa rimangono nella squadra. Una franchigia che cerca di vincere ancora dopo aver dovuto aspettare 50 anni per riuscirci di nuovo. Questa volta non vogliono metterci troppo tempo.

Boston Celtics

All’arrivo di Lillard ai Bucks, Jrue Holiday partì per i Blazers. E lì i Celtics pescaronoChi in questo modo risolve i suoi problemi permanenti nella situazione di base e anche Hanno acquisito Kristaps Porzingis nel processo in cui si sono sbarazzati di Marcus Smart. Joe Mazzola rimane l’allenatore della squadra delle Finali 2022 e continua ad avvalersi dei servizi di Jayson Tatum e Jaylen Brown. L’ultimo titolo del Pride risale al 2008, quello dell’entità solo dal 1986, con Larry Bird nel ruolo del Messia. Una crisi lunghissima per una franchigia che conta 17 anelli, a pari merito con i Lakers per il primato assoluto. L’attesa che vogliono finisca. Prima.

Guerrieri dello Stato d’Oro

Una squadra vecchia, soprattutto dopo aver ingaggiato Chris Paul, ma su cui bisogna sempre fare affidamento. L’anno scorso sono caduti contro i LakersMa bisogna sempre fare affidamento su di loro. Sottovalutare Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, con la lunga ombra di Steve Kerr in panchina, è sempre audace. Del resto sono loro l’ultima grande dinastia della storia della NBA: quella dei quattro anelli, delle sei Finali e delle 73 vittorie.…e innumerevoli record ci costringono a inserirli tra i candidati in base ai loro meriti. È un tale dovere.

Phoenix Suns

Tra i candidati dovrebbe esserci una squadra con Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal nel proprio roster. La partenza di Monty Williams e la firma di Frank Vogel sembravano scontate Riporta in panchina il veterano tecnico dopo la vittoria ottenuta nel 2020, regalando l’anello ai Lakers. L’orbita del Sole è teoricamente breve, ma la quantità di qualità posseduta dalle sue stelle è così enorme che raramente si vede nulla di simile. Senza DeAndre Ayton restano senza centro alto, ma evitano problemi interni e chimici. UN I tre grandi Dall’immaginazione. Vediamo quanto lontano possono arrivare.

Los Angeles Lakers*

Sarebbero il sesto della lista, ma è necessario menzionarli. LeBron James sta affrontando la sua 21esima stagione nella NBA, e i Lakers saranno i favoriti fino a prova contraria. Le finali della Western Conference dell’anno scorso, con un incredibile ritorno, ci hanno costretto a inserirli nella lista. Se la salute rispetta LeBron e la forma fisica rispetta Anthony Davis, sono candidati a tutto. Si sono mossi bene in estate e hanno funzionato alla grande nei movimenti effettuati in estate. Sarebbe storico vincere all’età del tuo fuoriclasse, che è sempre al top della valle e ha un fisico invidiabile per la sua età. Tutto è possibile con il Re, che ancora una volta rivendica la sua corona. Vedremo.

Segui il Canale Diario AS su WhatsAppDove troverai tutte le chiavi sportive per oggi.