Andres Guardado, il calciatore straniero che ha giocato più partite con il Real Betis

Il centrocampista messicano ha collezionato 208 presenze con il Real Betis, diventando il giocatore straniero con più presenze con questo club.

Siviglia– Andrés Guardado È diventato il giocatore straniero che ha partecipato al maggior numero di partite Il vero Betis. Il “Piccolo Principe” ha raggiunto le 208 partite dopo aver iniziato la partita contro Getafe Nel decimo turno del campionato spagnolo.

Il centrocampista messicano, uno dei capitani dell’Heliopolitan e uno dei giocatori più amati dai tifosi del Betic, ha saltato fin dall’inizio nella trasferta contro Pepinero.

in questo modo, Andrés Guardado La sua storia si è estesa con il Real Betis, che non ha smesso di congratularsi con lui sui suoi social media, sottolineando questo fatto attraverso il suo account X, ex Twitter.

Andres Guardado, durante una partita con il Betis nel campionato spagnolo. Immagini Getty

“Storico! Andrés Guardado Diventa giocatore il giocatore straniero che avrà disputato il maggior numero di partite Il vero Betis. Spero ce ne siano altri, Capitano!”, ha riferito il club sul suddetto social network.

A sua volta, il centrocampista ha ringraziato tramite il suo account Instagram ufficiale per il sostegno che il Siviglia gli ha dato in questi anni, da quando si è affermato come uno dei pilastri dell’organizzazione e ha assunto un ruolo più importante prima della partenza di Joaquin, che è uno dei più grandi simboli della squadra Betic.

“È un vero orgoglio e onore aver giocato 208 partite con il Betis ed essere il giocatore straniero che ha giocato più partite nella storia del club. Non ho altro che parole di gratitudine a tutti i membri della squadra del Beticos perché mi hanno reso Mi sento a casa fin dal primo giorno e continuerò a provare a dare tutto per questo scudetto e per raggiungere gli obiettivi. Grazie, Betis”, ha scritto il “Piccolo Principe” sul suo account Instagram.

salvato Il brasiliano ha superato Denilson, che ha segnato 207 presenze, e ora è a sole 12 partite dall’entrare nella top 25 di tutti i tempi del club, con Joaquín Sanchez in cima alla lista, con lo spagnolo che aggiunge 490 presenze giocate in verde. . E maglia bianca in tutte le competizioni.

Il messicano è a tre partite di distanza José Gonzalez Gonzalez Già 12 di Eusebio Rios Entrare nella lista dei primi 25, incrementando così la sua storia con il Real Betis.