Shawn Mendes posticipa il tour per problemi di salute mentale

Gli ultimi mesi non sono stati dei migliori Shawn Mendes Personalmente. Già nel gennaio di quest’anno, Ha avvertito che il suo rapporto con i social network è difficile A causa delle pressioni coinvolte in questo che si sono aggiunte Recentemente ha rotto con Camila Cabello. Tuttavia, ha continuato la sua carriera musicale come previsto. Ma ora, il cantante canadese ha preso Rimandando temporaneamente il suo tour “Wander, The World Tour” che era in tournée mondiale.

La ragione di questo atto era perché ha bisogno Dai la tua priorità Salute psicologica Nel suo lavoro, perché è molto difficile per lui essere separato dalla sua famiglia e dai suoi amici quando va in tournée, cosa che fa da quando aveva 15 anni. Sean non ha preso questa decisione da solo, ma con un team di professionisti che lo hanno consigliato. Sulla stessa linea Gliel’ha raccontato attraverso un messaggio sui suoi social per i suoi fan.

“È nel mio cuore dirlo, ma sfortunatamente dovrò posticipare le prossime tre settimane di spettacoli a Uncasville, CT fino a nuovo avviso. Sono in viaggio da quando avevo 15 anni e, a dire il vero, è sempre stato difficile essere sulla strada finora. A proposito di amici e famiglia.Dopo alcuni anni fuori strada mi sentivo pronto per immergermi di nuovo ma quella decisione era prematura e sfortunatamente lo stress e la pressione della strada hanno preso il sopravvento e hanno raggiunto il punto di rottura. team e operatori sanitari ho bisogno di prendermi del tempo per guarire e prendermi cura di me stesso e della mia salute mentale prima di tutto. Non appena ci saranno altri aggiornamenti, vi prometto che vi farò sapere. Vi voglio bene ragazzi”.

Con questa affermazione, si stima che durante le tre settimane in cui Shawn Mendes è stato assente mentre si occupava della sua salute mentale, I concerti che verranno posticipati saranno intorno al 13. Il primo, che doveva essere prodotto oggi a St. Paul (Minnesota), e successivamente in altre città come Chicago (Illinois), Omaha (Nebraska), Charlotte (North Carolina) o Washington, DC (Columbia).

Il post Instagram di Shawn Mendes sta già raccogliendo migliaia di commenti dai suoi fan che gli inviano i loro migliori auguri. E vogliamo anche fare questo: Abbi cura di te stesso, Sean! 💖

