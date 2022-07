Stranger Things Perché Doja Cat si è arrabbiata con Noah Schnapp? Il sole del Messico

Dopo la premiere della quarta stagione di Cose strane La serie ha suscitato scalpore e i fan si sono innamorati dei personaggi, che, essendo molto giovani, sono rimasti attivi sui social network.

questa volta Noè Grappa S gatto doia Sono immersi in un conflitto che nasce da una conversazione che entrambi hanno avuto nelle loro stesse conversazioni e Noah decide di mostrare al mondo.

Durante la scorsa stagione, il personaggio Eddie Monson È stato così ben accolto dai fan che è diventato persino un personaggio carismatico che si è innamorato di più di uno, e tra questi c’era Doja.

Attore vivificante Will ByersHa pensato che sarebbe stata una buona idea mostrare il suo discorso al cantante, dove confessa il suo amore per Eddie e chiede il suo aiuto in modo che possa parlarle.

Doja chiede se Giuseppe Quinnl’attore che interpreta Monson, ha una ragazza, a cui Noah gli dice che è meglio scrivergli in privato.

È così divertente come cerchi di ferire e attaccare le donne di colore perché sono ragionevolmente sconvolte e a disagio e cercano di attirarle in modo aggressivo. noah schnapp non aveva il diritto di condividere dms di doja cat senza il permesso di TikTok senza consultarla pic.twitter.com/sMr8C2OXg4 – Aubrey 〄 🧪🧣💌🧩 (Aubreyamala) 8 luglio 2022

Le reazioni degli utenti sono state innocenti e sembrava che non l’avessero presa male, ma il cantante non era d’accordo, e durante la diretta ha criticato Noah e gli ha chiesto di pensare alle sue azioni.

“Il fatto che Noah abbia fatto questo e si sia impegnato in una conversazione privata tra i due è incredibilmente inconscio e socialmente povero”.

Doja alla fine ha confermato di aver già detto direttamente alcune cose a Noah, perché non si sentiva a suo agio nel chiedere di Quinn e quindi offerto Con tutti.

Da parte loro, gli spettatori di questo dramma erano divisi e alcuni di loro erano divisi litigare Che le azioni di Noah non fossero intese a danneggiare Doja, ma altri credono che esporre conversazioni private non sia buono in nessuna circostanza.