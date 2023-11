Irepelusa ha pubblicato “Nervios de acero”, il primo singolo estratto dal suo album in studio

Il design di Daniela Tokyo aggiunge una dimensione unica, elevando l’esperienza visiva, e la scelta della location aggiunge un tocco distintivo a questa produzione. Foto: Alvarado. Immagine

L’artista venezuelana Irene Alejandra, conosciuta come ariabella, Ritorna vittorioso con il suo ultimo lavoro musicale, che è il suo secondo lavoro annunciato Album in studio. Riconosciuto come una delle proposte più innovative delle sonorità latinoamericane, questo album riflette la sicurezza e lo sviluppo di Irene Alejandra come compositrice, produttrice e interprete.

““nervi d’acciaio” Il primo singolo dell’album è un potente riflesso dello spirito di resilienza di fronte all’apparente perdita di tutto. Questo inno ha un grande slancio, incorporando suoni Casa latina E R&Bdescritto dal produttore vincitore del Latin Grammy Award, Juan Pablo Vega, Come: “Merengue Hip-Hop del 2023”. Prodotta ai Fishaman Studios da Vega su ritmi creati da WOST, la canzone è stata meticolosamente mixata e masterizzata da Mosty, noto per il suo lavoro con artisti come Carol J. e J. Balvin.

𝑵𝒆𝒓𝒗𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 · Erbilosa

parole toccanti “Nervi d’acciaio” Emergendo dalle profonde sessioni di composizione che ha condotto in collaborazione con il suo collega di Fiori materniE Frank Lucas e il suo talentuoso fratello, Daniel Nobrega. Questa traccia segna l’inizio di una meravigliosa storia che si svilupperà nel corso dell’album, rivelando il viaggio di crescita e nascita di Erbilosa.

Sotto supervisione Gabriela Rodríguez Prodotto da Kinofónica, il video musicale cattura diversi momenti, come il momento in cui Irene balla con grazia e libertà a piedi nudi sotto la pioggia mattutina alle 5 del mattino. Questo lavoro segna la prima volta che Erbelosa si dedica alla danza in un video, incarnando l’autenticità della sua espressione artistica. il design Daniela Tokio Aggiunge una dimensione unica che eleva l’esperienza visiva e la scelta della location aggiunge un tocco distintivo a questa produzione.

Segui El Espectador su WhatsApp

In questo “Conseguimento della maggioranza”, Irene Alejandra ci invita a testimoniare le sue scoperte e a diventare parte della sua storia, condividendo ogni fase del suo sviluppo. “Nervi d’acciaio” Non è solo una canzone, ma il primo capitolo di un nuovo libro nell’accattivante romanzo musicale Erbilosa.