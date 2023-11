Sintetizzare il patrimonio emotivo / Flores e Prats

©Adria Golla

Descrizione fornita dal team di progetto. L’installazione “Emotional Heritage” è strutturata attorno a quattro temi che esplorano il tema e presenta sei progetti del duo di architetti catalani. I temi fungono da guida per i visitatori nella navigazione attraverso il materiale grafico esposto su tavoli e contenitori. I quattro argomenti sono:

1. Disegna nel tempo. Secondo Flores e Prats, il vantaggio di lavorare con edifici esistenti è che permette agli architetti di osservare e imparare da ciò che è già stato costruito. Registrano tutto ciò che osservano e incorporano la dimensione temporale dell’edificio nel loro progetto. Disegnando l’edificio esistente, lo fanno proprio ed esprimono le diverse generazioni che lo hanno costruito. Il progetto scelto dagli architetti per incarnare questo tema è il Museo dei Mulini a Palma di Maiorca (completato nel 2002). Qui si sono concentrati sulla valorizzazione delle qualità geometriche e delle forme esistenti, amplificandole attraverso lo scavo e l’introduzione della luce naturale, fino a moltiplicarne l’effetto in tutto lo spazio.

2. Usa valore. Il concetto di patrimonio non si basa sul valore finanziario o sulla grandezza, ma sul tempo e sull’esperienza collettiva. Ciò è evidente nell’architettura ordinaria, dove sono presenti strati di storia in tutti i suoi dettagli, in attesa di essere ricordati. Anche gli oggetti apparentemente insignificanti presenti negli edifici abbandonati, come porte e finestre, hanno un valore da utilizzare. Disegnare e catalogare questi elementi è un modo per comprendere e apprezzare la cultura degli edifici. I due progetti qui mostrati sono la Yutes Warehouse a Barcellona (completata nel 2005), che li ha introdotti al sistema del riuso, e la Sala Beckett, sempre a Barcellona (completata nel 2017), che è stata riabilitata recuperando il suo patrimonio materiale e sociale.

3. Aperto stato di rudere. Gli architetti descrivono l’esperienza di trovarsi all’interno della rovina e di come questa si presenti come testimone paziente e silenziosa dello scorrere del tempo. La rovina è un palinsesto, dove epoche diverse si uniscono, creando un carattere senza tempo che invita all’interpretazione e fornisce una connessione tra i propri ricordi e quelli del luogo. Qui è mostrato il progetto del Laboratorio Culturale di Bruxelles (in progress), sviluppato in collaborazione con Ouest Architecture per dare nuova vita a un teatro degli anni ’30.

4. Il diritto all’eredità. Ogni generazione ha il diritto di adattare l’eredità del passato alle circostanze attuali, ma ciò deve essere fatto attraverso il pensiero critico e il rispetto per la storia materiale ed emotiva di ciò che è stato ereditato. È necessario comprendere e integrare ciò che è venuto prima, per raggiungere un equilibrio in cui le modalità progettuali non sono del tutto nuove, ma piuttosto un’evoluzione di ciò che già esisteva.

Qui vengono mostrati due progetti. Per il Centro Culturale Casal Balaguer a Maiorca, sviluppato con Duch-Pizà Arquitectes e completato nel 2016, gli architetti hanno trasformato una casa nobiliare del XIV secolo, ristrutturata nel XVI secolo e ampliata nel XVIII secolo, da residenza privata di famiglia. edificio pubblico accessibile da tutta la città. Il Favorita Fab Lab di Barcellona (in corso), che riconverte un complesso industriale abbandonato, tiene conto delle condizioni esterne all’edificio stesso come patrimonio da preservare. Ciò include gli alberi che crescono lungo la sua facciata e il vasto cielo che circonda il sito.

Flores & Prats ha interpretato il proprio spazio espositivo come un laboratorio aperto e collaborativo, integrato con le strutture adiacenti. Lo studio espone vari materiali, comunemente utilizzati nella sua ricerca e sviluppo di progetti, su tavoli indipendenti o satellite, creando un’atmosfera di flusso di materiali oltre i tavoli, incoraggiando l’interazione dei visitatori.

Disegni e modelli sono disposti su tavoli che fungono da introduzione ai sei progetti che illustrano l’approccio del “patrimonio emotivo” di Flores & Prats. Questi progetti sono presentati come documenti aperti e incompiuti, con i visitatori invitati a partecipare al processo di ricerca e progettazione. Vicino ai tavoli ci sono dispositivi espositivi, come contenitori e modelli con gambe, che espongono pezzi segmentati di materiali utilizzati nelle fasi di progettazione per testare le proporzioni e facilitare le conversazioni con clienti e costruttori.

Queste scatole fungono da archivio di modelli una volta completato il progetto e ci permettono di approfondire le diverse tematiche che si presentano. La mostra comprende anche film e animazioni, fornendo una lente critica attraverso la quale osservare il processo creativo ed esplorare le storie e le situazioni che compongono il prodotto finale.