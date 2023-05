Sogni di studiare in Italia? Dai un’occhiata a queste borse di studio governative per stranieri

Hai mai sognato di laurearti in un’università cubana e studiare in Italia? Se questo è il tuo caso, ti parleremo di queste nuove borse di studio del governo di quel paese europeo per studenti universitari stranieri. L’Italia ha prestigiose università e una vasta gamma di programmi di studio, dalla laurea al dottorato.

C’è ancora un mese per applicare questa volta. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) mette a disposizione borse di studio per sostenere cittadini stranieri e cittadini italiani residenti all’estero nell’anno accademico 2023-24.

Spiegano dal governo che lo scopo di queste borse di studio è “promuovere la cooperazione internazionale nei campi della cultura, della scienza e della tecnologia, promuovere la lingua italiana e la cultura italiana e sostenere l’organizzazione economica di quel Paese nel mondo”.

Borse di studio per studenti in Italia

Precisano che le borse di studio sono assegnate per completare corsi di studio e programmi di ricerca/formazione presso istituzioni scolastiche italiane pubbliche o legalmente riconosciute.



Dicono che questa borsa di studio è disponibile solo per frequentare corsi accademici con base in territorio italiano. Sul sito “Study in Italy” è presente l’elenco dei Paesi esteri ammissibili. Spento Clicca qui.

È prevedibile l’assegnazione di alcune borse di studio per corsi post-laurea offerti per un periodo di studio di 6 (sei) o 9 (nove) mesi. Per potersi iscrivere al primo anno di studi post-laurea in Italia è necessario aver conseguito un diploma di laurea nel Paese di origine. L’ammissione al secondo anno è concessa ai candidati che negli esami del primo anno dimostrino un soddisfacente progresso scolastico.

Sono inoltre previste borse di studio per Corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Danza (AFAM), che vengono assegnate per un periodo di studio di 6 (sei) o 9 (nove) mesi. Per essere ammessi a un’istituzione AFAM italiana, i candidati devono soddisfare i requisiti di accesso e i titoli accademici stabiliti dal centro d’arte di riferimento. Per ulteriori informazioni in merito, visitare questo sito web del governo. Clicca qui.